10.10.2019
14:31
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Якутия

Владимир Солодов рассказал о реализации нацпроектов в Якутии

«Благодаря реализации нацпроектов мы ожидаем не только увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, но и повышение качества жизни населения», ‒ комментирует Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

Он отмечает, что основное влияние окажут строительство и модернизация социальных объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, сокращение количества аварийного жилья. Сейчас работа проводится по строительству социальных объектов по национальному проекту «Демография» ‒ это спортивные объекты в поселке Жатай и в селе Антоновка Нюрбинского района, 8 детских садов с ясельными группами.

«Также в рамках нацпроектов уже сейчас реализуются комплексы мер по укреплению общественного здоровья, квалифицированными кадрами обеспечиваются медицинская и образовательная отрасли, создаются центры развития компетенций детей и многое другое», ‒ добавил премьер.

В этом году благодаря нацпроекту «Образование» завершится строительство школ в 68 квартале города Якутска на 990 мест и в селе Огородтах Усть-Алданского улуса на 220 учеников.

«В следующем году мы планируем выполнить основной объем работ по региональным проектам «Обеспечение устойчивого переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» – это переселение не менее 5 тысяч 240 человек и благоустройство семи общественных пространств», ‒ рассказал Владимир Солодов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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