Владимир Солодов рассказал о реализации нацпроектов в Якутии

«Благодаря реализации нацпроектов мы ожидаем не только увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, но и повышение качества жизни населения», ‒ комментирует Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

Он отмечает, что основное влияние окажут строительство и модернизация социальных объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры, сокращение количества аварийного жилья. Сейчас работа проводится по строительству социальных объектов по национальному проекту «Демография» ‒ это спортивные объекты в поселке Жатай и в селе Антоновка Нюрбинского района, 8 детских садов с ясельными группами.

«Также в рамках нацпроектов уже сейчас реализуются комплексы мер по укреплению общественного здоровья, квалифицированными кадрами обеспечиваются медицинская и образовательная отрасли, создаются центры развития компетенций детей и многое другое», ‒ добавил премьер.

В этом году благодаря нацпроекту «Образование» завершится строительство школ в 68 квартале города Якутска на 990 мест и в селе Огородтах Усть-Алданского улуса на 220 учеников.