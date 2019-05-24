Владимир Солодов — о планах правительства после отмены Постановления №202

В ходе прямого эфира в телепередаче «Актуальное интервью» председатель правительства Якутии Владимир Солодов рассказал об отмене Постановления №202 и об изменениях, которые произойдут в сфере образования.

«В республике остается необходимость изменений в социальной сфере, в частности в сфере образования она имеет безотлагательный характер. Это связано с повышением качества образования. Если мы посмотрим на средние баллы ЕГЭ семилетней давности, основная часть проходных баллов в то время была в «зеленой зоне», сейчас мы находимся ниже среднего уровня по стране. Такая ситуация недопустима. Наша задача — чтобы у каждого ребенка, который учится в республике, была такая же возможность получить качественное образование здесь и за пределами Якутии. Поступить в вузы, быть реализованными в современном мире», — отмечает Владимир Солодов.