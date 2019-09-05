Владимир Солодов предложил создать точки

Во время заседания V Восточного экономического форума, председатель правительства Владимир Солодов предложил создать профориентационные точки для разрешения проблемы кадров.

«В долгосрочной перспективе наша цель — не добыча алмазов или IT, а люди и конкурентоспособность человеческого капитала. Первый ключевой подход — это то, что в каждой из сфер подготовки кадров нужно формировать точки доступа, сфокусированные на трудовую ориентацию людей, например: для детей с профориентацией, для студентов в части трудоустройства, для взрослых людей предпенсионного возраста для дальнейшей работы», — сказал Владимир Солодов.

Также он отметил неравномерность качества в школьном образовании, ориентируясь степенью контрастности результатов ЕГЭ.

Председатель Правительства выделил важность профориентации в школе, предоставления возможности правильно раскрыть склонности и таланты ребенка и создания условия для развития детей, интересующихся разными сферами.

На форуме в том числе обсудили медленный рост популярности среднего профессионального образования и престижа рабочих профессий в республике. Для способствования роста интереса к среднему образования Владимир Солодов предлагает рассматривать школы, как центр социально-экономического развития населенного пункта, ввести больше возможностей для развития личностных качеств у учащихся и поощрять их активную жизненную позицию.