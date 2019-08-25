25.08.2019
14:24
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Якутия

Владимир Солодов поздравил якутян с Днем шахтера

Председатель правительства РС(Я) Владимир Солодов, находясь в командировке в Нерюнгринском районе, подравил якутян с Днем шахтера.

Источник: https://www.instagram.com/p/B1fe13dFClK/
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