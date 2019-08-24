Владимир Солодов поздравил нерюнгринцев с Днём шахтера

23 августа жители Нерюнгринского района Якутии отметили свой самый почитаемый профессиональный праздник – День шахтера.

Торжества в Нерюнгри по традиции начались с митинга на Мемориале Алексея Столыпина, в честь погибших при освоении Южно-Якутского угольного комплекса.

«Сегодня от имени руководства республики я хочу выразить искреннее уважение людям легендарной профессии – шахтерам! Поблагодарить ветеранов-первостроителей, стоявших у истоков освоения Южной Якутии, угольной индустрии республики, а также тех, кто сегодня работает в отрасли, участвует в создании центра угледобычи, крупнейшего в стране и даже в мировом масштабе», — обратился к собравшимся Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

Мемориал Столыпина стал памятью всем, кто отдал жизнь за строительство и развитие Южной Якутии – геологам, угольщикам, строителям, автомобилистам. Каждый проходящий через мемориальную арку ударяет в колокол, напоминающий об ушедших поколениях шахтеров. Жители и гости города ежегодно собираются на этом месте, чтобы отдать дань уважения погибшим первопроходцам Южной Якутии.

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В продолжение празднования Дня шахтёра состоялось торжественное собрание, где чествовали заслуженных работников отрасли. Руководители главных предприятий района — «Якутуголь», «Колмар» и «Эльгауголь» — с особой значимостью отметили труд шахтёров-ветеранов, которые начали развитие угольной промышленности в 1967 году. «Их вклад в отрасль сейчас отражается в наших успехах», — отметил управляющий директор «Эльгауголь» Иван Цепков.

К поздравлениям присоединился премьер-министр Якутии Владимир Солодов. Он передал слова благодарности от Главы республики и руководства страны.

«Значение угольной отрасли сложно переоценить. За 53 года добыто 442 млн тонн угля. А сегодня перевезена 2-х миллиардная тонна вскрыши. Поэтому именно вы, шахтеры и горняки, заложили основу Южно-Якутского территориально-производственного комплекса», — сказал премьер.

Глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский, поздравляя шахтеров, отметил, что горняки выполняют все свои обязательства — производственные показатели растут из года в год.

«Я очень благодарен вам, горняки, за ваш тяжелый, напряженный труд, — сказал Виктор Станиловский. – Особые слова признательности – нашим ветеранам за сохранение лучших производственных обычаев и воспитание достойной рабочей молодежи».

По традиции, после торжественного собрания колонны трудовых коллективов вышли на праздничное шествие, которое завершилось праздничным концертом на главной площади столицы Южной Якутии.