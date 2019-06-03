Владимир Солодов: повышений цен не будет

Ценовая политика переправы Якутск-Нижний Бестях остается приемлемой для граждан, и в течение трех лет стоимость проезда не повышалась. Стоимость проезда для пассажиров составляет 120 рублей, а для легкового транспорта — 340 рублей.

«Эти тарифы такими и остаются, никаких повышений цен не будет. Конечно, большую работу нам предстоит сделать в следующие пять лет. Она будет направлена на благоустройство территорий причалов и уже сейчас в Нижнем Бестяхе рядом с ними строятся торговые павильоны. Важно, чтобы люди в ожидании своей очереди на паром смогли с комфортом провести время на берегу нашей реки Лены», — подчеркнул Владимир СОЛОДОВ.

Перевозчиками ООО «Первая паромная переправа», ООО «Вторая паромная переправа» и ООО «ЛенТранс» разработаны схемы движения автотранспорта на причалах паромной переправы. Проведена работа по установке новых дорожных знаков, также в начале июня запланирована установка стационарной камеры фото- и видеофиксации нарушения ПДД.