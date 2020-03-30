30.03.2020
09:47
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Коронавирус

Владимир Солодов: Оставайтесь дома

Сегодня, 30 марта, председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ опубликовал  в социальной сети Instagram следующий пост:

Доброе утро!
⠀ 
Начинается объявленная Президентом России «нерабочая неделя». Прошу отнестись со всей серьёзностью – это не каникулы, когда можно гулять по городу с детьми или выезжать на природу с друзьями. Эти дни даны нам с вами, чтобы минимизировать контакты и тем самым не дать распространиться коронавирусу.
⠀ 
Выходите из дома исключительно по крайней необходимости: в аптеку или за продуктами. Вне зависимости от утверждаемых списков и споров магазины, продающие товары первой необходимости, будут открыты.
⠀ 
Если вы работаете в эти дни, то постарайтесь, пожалуйста, сократить личные контакты. Эта неделя для органов власти рабочая, но большую часть встреч и заседаний мы проводим теперь в формате ВКС. Я, может, повторюсь, но это действительно важно: не соблюдая жёсткую гигиену мы ставим под удар здоровье своё и своих близких. Берегите себя!

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Доброе утро! ⠀  Начинается объявленная Президентом России «нерабочая неделя». Прошу отнестись со всей серьёзностью – это не каникулы, когда можно гулять по городу с детьми или выезжать на природу с друзьями. Эти дни даны нам с вами, чтобы минимизировать контакты и тем самым не дать распространиться коронавирусу. ⠀  Выходите из дома исключительно по крайней необходимости: в аптеку или за продуктами. Вне зависимости от утверждаемых списков и споров магазины, продающие товары первой необходимости, будут открыты. ⠀  Если вы работаете в эти дни, то постарайтесь, пожалуйста, сократить личные контакты. Эта неделя для органов власти рабочая, но большую часть встреч и заседаний мы проводим теперь в формате ВКС. Я, может, повторюсь, но это действительно важно: не соблюдая жёсткую гигиену мы ставим под удар здоровье своё и своих близких. Берегите себя! ⠀  #Якутия #оставайтесьдома #стопкоронавирус

A post shared by Владимир Солодов (@vv_solodov) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B-VZfsOJ1RK/?igshid=b1yag4l8vxy3
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