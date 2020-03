Владимир Солодов: Оставайтесь дома

View this post on Instagram

Доброе утро! ⠀ Начинается объявленная Президентом России «нерабочая неделя». Прошу отнестись со всей серьёзностью – это не каникулы, когда можно гулять по городу с детьми или выезжать на природу с друзьями. Эти дни даны нам с вами, чтобы минимизировать контакты и тем самым не дать распространиться коронавирусу. ⠀ Выходите из дома исключительно по крайней необходимости: в аптеку или за продуктами. Вне зависимости от утверждаемых списков и споров магазины, продающие товары первой необходимости, будут открыты. ⠀ Если вы работаете в эти дни, то постарайтесь, пожалуйста, сократить личные контакты. Эта неделя для органов власти рабочая, но большую часть встреч и заседаний мы проводим теперь в формате ВКС. Я, может, повторюсь, но это действительно важно: не соблюдая жёсткую гигиену мы ставим под удар здоровье своё и своих близких. Берегите себя! ⠀ #Якутия #оставайтесьдома #стопкоронавирус