Владимир Солодов осмотрел ведущие рыболовецкие хозяйства Булунского района — ООО “Тит Ары”, АО “Туймаада Агроснаб” и МУП “Булунское”.

Преимущество рыболовецкого предприятия ООО “Тит Ары”, которым руководит Николай Маркевич – механизированный вылов. “В сезон здесь трудится 10 рыбаков, еще столько же обеспечивают техническое сопровождение промысла. Мы стараемся качественно подходить к вопросу материально-технического оснащения. Уже сейчас на острове есть цех шоковой заморозки, ледник на 250 тонн, рефконтейнеры, ежегодно по мере необходимости, обновляются орудия лова, сети снасти, маломерные суда и лодочные моторы”, — отметил предприниматель Николай Маркевич.

Поставка свежемороженой рыбы по республике и за ее пределы, которой занимается АО “Туймаада Агроснаб”, также совершенствуют систему производства. Как рассказали работники предприятия, после шоковой заморозки рыба фасуется в отдельную тару — пластиковый пакет. Процесс оттайки замедляется, что позволяет товару прибыть в пункт назначения без каких-либо дефектов. В планах компании наладить процесс поставки рыбного филе.

В МУП “Булунское” также идет добыча разных видов рыбы, квота в 2019 году составила порядка 280 тонн. В этом году на предприятии проведена реконструкция основного ледника на участке Кумах-Сурт.

Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов высоко оценил деятельность предприятий и подчеркнул, что правительством республики проводится большая работа для поддержания и развития бизнеса и госпредприятий. “В этом году прошло объединение двух предприятий — “Туймаада Агроснаб” и “Якутоптторг”. Объединенное предприятие будет наращивать деятельность по перевозке заготовленной рыбы и должно стать системным партнером для рыбозаготовителей”, — отметил Владимир Солодов. Премьер-министр добавил, что планируется усиление работы по продвижению якутских сортов рыбы — морского омуля, нельмы, чира — за пределами Якутии. Соответствующее поручение министерству по делам предпринимательства и развитию туризма дано по итогам поездки.