16.08.2019
16:31
114
Якутия

Владимир Солодов обсудил дальнейшее развитие инвестклимата республики

Как стало известно из соцсетей, сегодня премьер-министр Якутии Владимир Солодов встретился с предпринимателями «Деловой России» и обсудил вопросы, касающиеся дальнейшего развития инвестклимата республики и механизмов, позволяющих бизнесменам поддерживать другие предпринимательские проекты.

Источник: https://www.instagram.com/p/B1NardwIjwr/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх