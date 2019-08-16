Владимир Солодов обсудил дальнейшее развитие инвестклимата республики

Как стало известно из соцсетей, сегодня премьер-министр Якутии Владимир Солодов встретился с предпринимателями «Деловой России» и обсудил вопросы, касающиеся дальнейшего развития инвестклимата республики и механизмов, позволяющих бизнесменам поддерживать другие предпринимательские проекты.

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