Владимир Солодов о задаче правительства Якутии

В Мирном стартовал Инвестиционный форум «Западная Якутия — новые возможности». Его участниками стали более 300 представителей девяти районов республики, порядка 70 субъектов малого среднего предпринимательства и 27 региональных и республиканских институтов развития.

Пленарное заседание форума открыл председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ. Он подчеркнул, что сегодня привлечение инвестиций становится задачей не только руководства республики, но и муниципальных властей.

«Привлечение инвесторов перестает быть задачей только главы региона, она становится задачей и всех руководителей муниципалитетов», — сказал он приветствуя участников.

Говоря о ключевых задачах форума, Владимир Солодов отметил, что основной объем инвестиций Западной Якутии формируется за счет работы крупнейших компаний.

«Надо сделать так, чтобы работа флагманских компаний сопровождалась развитием небольших проектов. Наша задача вовлечь в экономическую деятельность малый и средний бизнес», — подчеркнул он.

Глава Мирнинского района Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ подтвердил, что для дальнейшего развития района необходимо развивать именно средний и малый бизнес, привлекать новые инвестиции, создавать новые рабочие места.

Премьер-министр Якутии также отметил, что правительство сейчас активно взаимодействует с бизнесом.

«Состав Координационного совета полностью обновился и на 90% состоит из предпринимателей, кроме того приняты меры по снижению административного давления на бизнес. Эти шаги должны способствовать дальнейшему развитию партнёрских отношений», — прокомментировал он.

Напомним, инвестфорум в Мирном пройдет 13-14 июля, где районы и моногорода Западной Якутии представят свой инвестиционный потенциал и обсудят проблемные вопросы социально-экономического развития: развитие сельского хозяйства, привлечение финансирования в инвестиционные и бизнес-проекты, государственную и муниципальную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, снятие инфраструктурных ограничений, практику применения механизмов государственного-частного партнерства, концессию для развития инфраструктуры Якутии.