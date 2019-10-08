Владимир Солодов о стратегии развития Алмазэргиэнбанка

Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов встретился с заместителем председателя Центрального Банка России Ольгой Поляковой. В ходе встречи они обсудили стратегию развития АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк».

«Ольга Васильевна высоко оценила проведённую работу по повышению устойчивости банка и отметила, что Алмазэргиэнбанк относится к числу наиболее динамичных и перспективных кредитных организаций Дальнего Востока. В ближайшее время нам предстоит провести цифровую трансформацию, которая позволит банку стать вровень с крупнейшими банками России по качеству, скорости и удобству обслуживания клиентов», — прокомментировал итоги встречи премьер-министр республики. Он добавил, что в последующем будет проработано развитие АЭБ как опорного банка для малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке

«Планомерная работа Алмазэргиэнбанка над повышением качества активов начала приносить результаты. Ольга Полякова высоко оценила нашу работу по повышению устойчивости банка. Финансовый регулятор страны также положительно отметил нашу направленность на цифровую трансформацию в стратегии развития банка, встройку в цифровую экономику страны», — сообщил председатель правления АЭБ Николай Долгунов.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — один из крупнейших финансовых институтов в Республике Саха (Якутия). Обслуживает важнейшие отрасли республиканской экономики – топливно-энергетическую, транспортную, строительную, добывающую; агропромышленный комплекс, торговлю, финансовые и инвестиционные компании.