Владимир Солодов о подготовке айтишников

Председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ провел неформальную встречу с разработчиками и основателями компании MyTona Алексеем и Афанасием УШНИЦКИМИ.

«Вчера обсудил перспективы цифрового развития с Алексеем и Афанасием Ушницкими. Главным условием развития ИТ-отрасли они называют подготовку большого количества профессиональных кадров. Именно этот фактор сдерживает увеличение числа сотрудников MyTona в Якутске по сравнению с другими офисами компании. Будем планировать системные меры по наращиванию подготовки айтишников», — отмечает в своем Instagram премьер Якутии.

Одним из последних событий в области IT на Дальнем Востоке стал первый выпуск акселератора технологических стартапов В8 в Якутске.