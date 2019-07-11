Владимир Солодов: Ни одно бюджетное учреждение не будет закрыто

Председатель правительства Якутии рассказал, какие изменения произойдут в социальной сфере республики после отмены 202-го постановления.

— Ни одна школа, ни одна больница и ни один клуб не будет закрыт. Наша главная цель — не сокращение бюджетных расходов, а повышение качества предоставляемых госуслуг, — подчеркнул Владимир Солодов, рассказывая о том, какие изменения ждут социальную сферу республики в ближайшие годы.

Как сообщалось ранее, постановление №202 отменили по поручению главы республики Айсена Николаева, однако бюджетные учреждения претерпят некоторые перемены — для каждого района будут предусмотрены свои. По словам председателя правительства, сейчас этим вопросом занимается рабочая группа во главе с самим Солодовым, программа улучшения услуг обсуждается с каждым районом отдельно.

— Единообразные и универсальные подходы, которые были изложены в 202-м постановлении, не оправдали себя. Основная проблема заключается в том, что оно предполагало, что можно единый стандарт распространять на всю территорию. Но каждый район уникален, и каждый населенный пункт нужно рассматривать в отдельности, — отметил Солодов.

Премьер-министр озвучил основные мероприятия, которые будут проводиться в районах. Так, некоторые учреждения будут объединяться под одним юридическим лицом — проще говоря, у двух клубов или спортивных залов будет один директор, единая бухгалтерия или единая столовая. Также прорабатывается механизм размещения в одном здании школ и детских садов, что должно сэкономить коммунальные расходы.

В рамках развития бюджетной сферы запланированы не только «оптимизации» существующих помещений, но и строительство новых — многофункциональных центров, которые могут объединять школы и ФАПы в одном здании.

По словам Солодова, в некоторых случаях будут понижены ступени в школах, то есть старшие классы будут перенесены в крупные центры, но только при наличии высокой транспортной доступности. При этом финальное решение всегда будет оставаться за родителями, которые будут давать согласие на перевозку детей старшего возраста в другую школу или интернат. Прорабатывается и такой вариант: родители будут получать выплаты, чтобы они могли отправить детей учиться в другой населенный пункт к родственникам.

Похожие схемы будут прорабатываться в системах здравоохранения и культуры.

Основная часть сэкономленных таким образом средств будет оставаться в районах и направляться на развитие все той же социальной сферы — нужен ли будет капитальный ремонт или переоснащение или модернизация учреждений, обсуждается сейчас на уровне глав и народных депутатов районов.

Владимир Солодов сообщил, что изменения, которые затронут арктические районы республики, определят на следующем этапе обсуждений — после 1 сентября. Окончательное решение по Арктике примут до 1 декабря.

Он также отметил, что конфигурация сетей бюджетных учреждений, которую утвердят к началу учебного года, станет основой для включения новых помещений в планы строительства. За прошедший месяц рабочая группа разработала программы для пяти районов.