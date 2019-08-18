Владимир Солодов: Экономическая перспектива Оленекского района связана с развитием промышленности

В рамках визита в Оленекский район Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов встретился с генеральным директором АО «Алмазы Анабара» Павлом Маринычевым.

Председатель Правительства республики отметил, что экономическая перспектива Оленекского района связана, в первую очередь, с развитием промышленности.

Драйвером развития стала деятельность компании «Алмазы Анабара», где свой вклад должно внести освоение Томторского месторождения редкоземельных металлов.

«Наша задача – обеспечить баланс интересов местного населения и возможности динамичного развития промышленных предприятий. На постоянном контроле будем держать экологическую ситуацию», — подчеркнул Владимир Солодов.

Вторым важнейшим направлением является реализация стратегического проекта «Местные кадры в промышленность».

«За прошедшие 7 месяцев почти 200 человек из числа местных жителей получили высокооплачиваемые рабочие места на предприятиях, и эту работу необходимо усиливать в дальнейшем. Пример ответственной кадровой политики даёт компания «Алмазы Анабара»: подавляющее большинство сотрудников предприятия – 97 процентов – жители Якутии, половина из них – представители сельскохозяйственных районов», — пояснил Председатель Правительства Якутии.

Он также добавил, что есть договоренность об организации обучения местных жителей востребованным профессиям в промышленности и по доступу местных предпринимателей к закупкам крупных промышленных предприятий.