Владимир Солодов дал оценку якутским чиновникам

25 декабря в якутском балагане на территории Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоялась неформальная встреча председателя правительства Якутии с журналистами.

В ходе встречи SakhaLife напомнил, что в понедельник на предновогодней встрече с журналистами глава Якутии поблагодарил их за работу в 2019 году и отметил: «Я много езжу, постоянно мониторю разные СМИ, сравниваю, анализирую. И могу с уверенностью сказать, что наши СМИ, а значит и наши журналисты – одни из лучших не только на Дальнем Востоке, но и по всей России!»

SakhaLife предложил Владимиру СОЛОДОВУ оценить якутских чиновников. Ответил он мгновенно: «Лучшие на Дальнем Востоке!»

Напомним, что Владимир Викторович до назначения на пост председателя правительства Якутии 2 года работал заместителем полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА и год председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока.

Но, видимо, нет пределов совершенству. И глава Якутии, и председатель правительства за продолжение открытых кадровых конкурсов на различные республиканские предприятия и посты государственной службы вплоть за заместителей министров.

По итогам открытых конкурсов назначены директором Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Сергей ЮНГАНС, режиссер из Екатеринбурга, а генеральным директором Национального художественного музея Влада ТИМОФЕЕВА, ранее работавшая там же заместителем гендиректора.

«Конкурс — это лучшая практика, которая позволяет привлекать лучшие кадры. И республика будет это продолжать, привлекая лучшие кадры России, а если получится, то и мира. Ставка только на своих — это прямой путь к деградации и застою. Сначала мы будем говорить, что руководителями должны быть якутяне. Потом — только саха и русские. Ну а потом — только представители определенного улуса. Это мы уже проходили, и это время прошло, — заявил Айсен Николаев на пресс-конференции в понедельник.

Чем сильнее и лучше будут руководители, привлеченные в Якутию, тем конкурентнее станут наши собственные кадры, — считает Айсен Николаев.

«Привлекать кадры из-за пределов республики стоит для того, чтобы в целом усилить местные кадры. Вы – журналисты нужны для того, чтобы карась не дремал. Кадры из вне – то же самое», — считает Владимир Солодов.