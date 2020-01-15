Владимир Путин заявил о создании полного архива документов о Второй мировой войне

В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино-и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных не только для россиян, но и для всего мира. Об этом, оглашая Послание Федеральному Собранию, заявил президент России Владимир ПУТИН. Такая работа – наш долг, как страны-победительницы, и ответственность перед будущими поколениями, отметил он.

«Мы обязаны защитить правду о Победе. Иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты!» – выразил уверенность Путин.

Глава государства напомнил, что в этом году страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их путь. И наша память не только дань огромного уважения к героическому прошлому. Она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство», – сказал глава государства.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ объявил наступивший год Годом патриотизма. Этот год должен укрепить преемственность исторических традиций, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения уважению к родине. Ил Дархан отметил, что что в год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической истории Родины – патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете.

«Всё это будет лишь малой толикой нашей безмерной благодарности поколению победителей. То, что они сделали для всего мира, для нас, для будущих поколений не поддается никакому измерению. От них наш народ унаследовал любовь и уважение к Отечеству – это славное наследие мы должны беречь и передавать своим детям и внукам. Гордость за их подвиг, совершенный во имя мира – вот что рождает в нас истинный патриотизм», – подчеркнул Глава Якутии.

Одним из ключевых направлений Года патриотизма в Якутии станет проект «Мы — будущее России!»