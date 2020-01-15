Владимир Путин заявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

В своем Послании Федеральному Собранию РФ президент Российской Федерации Владимир ПУТИН обратил внимание на то, что 70-80% семей с низкими доходами в России – это семьи с детьми.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, – это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», – сказал глава государства.

Владимир Путин предложил предусмотреть с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплаты будут получать семьи, доходы которой не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Для получения выплаты необходимо указать легальный и официальный доход. «Нужно сделать эту процедуру максимально простой. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал. В каждом субъекте Федерации доходы могут разниться. Сначала выплаты составят половину прожиточного минимума. Потом нужно будет оценить, как работает эта система. И, если этого окажется недостаточно, мы переведём на полный прожиточный минимум. В среднем — это 11 тысяч рублей», — сказал Президент РФ.

Глава государства поручил правительству РФ максимально оперативно внести изменения в бюджет и учесть новые выплаты на детей с 1 января текущего года. Свою часть нормативной работы должны провести и регионы.

В целях стимулирования рождаемости Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Ежегодно величина материнского капитала будет индексироваться.

Напомним, для решения демографической проблемы в Якутии в 2019 году были введены дополнительные выплаты для многодетных семей. Для реализации Указа главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в Республике Саха (Якутия)» постановлением правительства республики утвержден Порядок предоставления дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в Республике Саха (Якутия).

Право на дополнительные меры поддержки в связи с рождением или усыновлением детей имеют россияне, постоянно проживающие на территории Якутии не менее трех лет, в случае, если ребенок рожден начиная с 1 января 2019 года.

Многодетные семьи получают ежемесячную выплату при условии, что среднедушевой доход не превышает величины среднедушевого денежного дохода населения в Республике Саха (Якутия). Размер выплаты равен размеру прожиточного минимума для детей, установленного в целом по Республике Саха (Якутия).

Напомним, что на церемонии оглашения Послания президента РФ принимает участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.