Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

Прежде всего, глава государства дал поручение Правительству РФ внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала.

Сроки должны быть сокращены в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда РФ и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты и займы семьям с детьми. Поручение должно быть выполнено к 31 июля 2020 года.

Напомним, в Послании Федеральному Собранию, оглашённому Президентом России15 января, Владимир Путин озвучил ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе об увеличении размера материнского капитала. В частности, с 2020 года его будут выдавать уже при рождении первого ребёнка.

Кроме того, Президент страны поручил в срок до 1 марта текущего года подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе по координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Поручено внести в федеральное законодательство изменения для совершенствования порядка проведения на землях лесного фонда лесоустройства и проектирования лесных участков, в том числе в части определения периодичности проведения лесоустройства, обеспечения при проведении лесоустройства прав собственников смежных земельных участков. Совместно с органами исполнительной власти регионов Правительству РФ надо будет ежеквартально вносить сведения о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с документацией, подготовленной при проведении лесоустройства до 1 января 2020 года.

Счётной палате России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года. Доклад о проверке должен быть представлен главе государства до 30 апреля 2020 г.

Министерству обороны Российской Федерации поручено представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» С.А. Аракчеевой.

Генеральной прокуратуре Российской Федерации поручено организовать мониторинг правоприменения Федерального закона № 426-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан. Доклад о результатах мониторинга должен быть представлен Президенту РФ до 31 марта, далее – один раз в полугодие.