Владимир Путин предложил закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом

В ходе оглашения Послания Федеральному Собранию РФ Владимир ПУТИН вынес на обсуждение ряд конституционных поправок, которые гарант Конституции Российской Федерации считает «вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие».

Прежде всего, Владимир Путин предложил прописать в основном законе страны прямые гарантии приоритета Конституции России в правовом пространстве страны.

«Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», – пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство: «Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться. Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства, его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику – от любых попыток внешнего давления».