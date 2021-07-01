Владимир Путин: Практика кураторства Дальнего Востока оправдала себя

«В целом практика [кураторства] оправдала себя», – заявил во время прямой линии 30 июня 2021 года Президент страны Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер.

«У нас есть такая практика по Дальнему Востоку, Арктике, по Южному федеральному округу», – напомнил глава государства и анонсировал расширение штата кураторов регионов в федеральном правительстве.

Владимир Путин добавил, что председатель Правительства должен представить предложения, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий.

«Контакт с территориями, погружение в территории будет более прочным, постоянным, и, надеюсь, это приведёт к тому, что решения центра будут доводиться более осмысленно, точно и с большим эффектом», — сказал Президент РФ.

Таким образом, за каждым регионом будет свой куратор из Правительства РФ.