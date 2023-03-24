Ключевые мероприятия фестиваля пройдут 24 и 25 марта в Якутске

Владимир Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля «Муус Устар».

Дорогие друзья!

Приветствую вас по случаю открытия ежегодного молодёжного фестиваля «Муус Устар».

Отрадно, что ваш проект уверенно укрепляет свой потенциал, и в эти дни столица Республики Саха (Якутия) вновь становится центром притяжения для энергичных, целеустремлённых юношей и девушек – представителей разных профессий и увлечений. Предоставляет им отличные возможности заявить о себе, своих талантах и способностях, поучаствовать в интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных мероприятиях. И, конечно, вы по достоинству оцените красоту и мощь северной природы, познакомитесь с историей древнего и сурового края, с культурой и самобытными традициями живущих здесь народов.

Уверен, что интересная и насыщенная программа форума, тёплая, неформальная атмосфера и ваш позитивный настрой превратят фестиваль «Муус Устар» в яркий, незабываемый праздник искреннего, дружеского общения. Подарят гостям и участникам самые приятные эмоции.

От души желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего.

Президент Российской Федерации В. Путин