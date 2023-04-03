Фонд получил название «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов. Председателем фонда назначена Анна Цивилева. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, опубликованному 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, фонд получил название «Защитники Отечества», а учредителем является правительство Российской Федерации.

Фонд будет оказывать поддержку ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Напомним, Путин озвучил предложение о создании специального госфонда 21 февраля во время послания Федеральному Собранию.

Президент страны тогда отметил, что «за каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник». Владимир Путин подчеркнул, что структуры фонда должны быть развёрнуты в этом году во всех регионах России.