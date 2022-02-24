24.02.2022
12:16
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Политика
Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, сообщает ria.ru.
«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации.
Фото: ria.ru
Источник: ria.ru
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