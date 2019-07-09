Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Президент страны Владимир Путин объявил 2020-й год Годом памяти и славы. Соответствующий указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» глава государства подписал 8 июля.

Организацию мероприятий в рамках этого года Путин возложил на Российский организационный комитет «Победа», координировать работу будет руководитель Администрации Президента Российской Федерации Антон Вайно.

Правительству РФ в месячный срок поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в стране Года памяти и славы. Органам исполнительной власти регионов рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения.