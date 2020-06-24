24.06.2020
11:20
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Экономика

Владимир Путин о налоге на богатство

Президент России Владимир ПУТИН в ходе телеобращения предложил поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для граждан, чьи годовые доходы превышают пять миллионов рублей, передает телеканал «Якутия 24».

«Предлагаю с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год», – сказал он.

По его словам, это принесет бюджету порядка 60 миллиардов рублей.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yk24.ru/index/ekonomika/stavku-ndfl-dlya-rossiyan-s-doxodami-svyishe-5-mln-rublej-v-god-mogut-podnyat-s-2021-goda
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