Владимир Путин о налоге на богатство

Президент России Владимир ПУТИН в ходе телеобращения предложил поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для граждан, чьи годовые доходы превышают пять миллионов рублей, передает телеканал «Якутия 24».

«Предлагаю с 1 января 2021 года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год», – сказал он.

По его словам, это принесет бюджету порядка 60 миллиардов рублей.