Владимир Путин наградил якутских медиков

Ко Дню медицинского работника президент России Владимир ПУТИН подписал указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. В числе награжденных — якутяне.

Орденом Пирогова награждены:

1. ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич — главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы.

2. МАРКОВА Наталья Иннокентьевна — заместитель главного врача ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

3. БУГАЕВА Татьяна Тимофеевна — врач-инфекционист ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

Медалью Луки Крымского награждены:

1. КОЗЛОВА Сусанна Сысоевна — медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница».

2. САВВИНОВА Екатерина Николаевна — медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

От всего сердца поздравляем коллег с высокими государственными наградами, гордимся вами!

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)

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