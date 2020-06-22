22.06.2020
11:31
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Общество

Владимир Путин наградил якутских медиков

Ко Дню медицинского работника президент России Владимир ПУТИН подписал указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. 

В числе награжденных — якутяне. 

Орденом Пирогова награждены: 
1. ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич — главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы.
2. МАРКОВА Наталья Иннокентьевна — заместитель главного врача ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница». 
3. БУГАЕВА Татьяна Тимофеевна — врач-инфекционист ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница». 

Медалью Луки Крымского награждены: 
1. КОЗЛОВА Сусанна Сысоевна — медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница». 
2. САВВИНОВА Екатерина Николаевна — медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».

От всего сердца поздравляем коллег с высокими государственными наградами, гордимся вами!

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)
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