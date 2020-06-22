Владимир Путин наградил якутских медиков
Ко Дню медицинского работника президент России Владимир ПУТИН подписал указы о награждении представителей российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
В числе награжденных — якутяне.
Орденом Пирогова награждены:
1. ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич — главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы.
2. МАРКОВА Наталья Иннокентьевна — заместитель главного врача ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».
3. БУГАЕВА Татьяна Тимофеевна — врач-инфекционист ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».
Медалью Луки Крымского награждены:
1. КОЗЛОВА Сусанна Сысоевна — медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница».
2. САВВИНОВА Екатерина Николаевна — медицинская сестра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».
От всего сердца поздравляем коллег с высокими государственными наградами, гордимся вами!
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