Владимир Путин издал указ об основах государственной политики РФ в Арктике

Президент страны Владимир ПУТИН подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». Проект указа подготовлен Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.

Согласно указу, целями государственной политики России в Арктике определены повышение качества жизни населения Арктической зоны Российской Федерации, в том числе лиц, относящихся к малочисленным народам; ускорение экономического развития территорий Арктической зоны и увеличение их вклада в экономический рост страны; охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов.

Основными задачами в сфере социального развития определены: обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи, качественного дошкольного, начального общего и основного общего образования, услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта; обеспечение граждан доступным, современным и качественным жильем, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни; ускоренное развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов; создание системы государственной поддержки завоза топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях; обеспечение круглогодичных магистральных, межрегиональных и местных авиаперевозок по доступным ценам; обеспечение выполнения государством принятых на себя обязательств по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; пропаганда здорового образа жизни, в том числе внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте.

Среди основных задач в сфере экономического развития Арктической зоны РФ названы господдержка предпринимательской деятельности, расширение участия частных инвесторов в реализации инвестпроектов, наращивание объёмов геолого-разведочных работ при освоении месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, создание условий для повышения эффективности освоения и добычи водных биологических ресурсов, стимулирование развития лесной инфраструктуры, местного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия, развитие туризма, сохранение и развитие традиционных отраслей, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и другие.

В сфере развития науки и технологий в интересах освоения Арктики предстоит наращивание деятельности по проведению фундаментальных и прикладных исследований, разработка и внедрение технологий, имеющих критически важное значение для освоения Арктики, сбережения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения в арктических условиях.

Кроме того, указ предусматривает реализацию комплекса мер в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, развития международного сотрудничества, обеспечения защиты населения и территорий Арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, общественной и военной безопасности, защиты и охраны государственной границы.

Реализация государственной политики РФ в Арктике позволит обеспечить устойчивое развитие Арктической зоны страны, опережающий общероссийские темпы рост качества жизни и доходов населения, рост валового регионального продукта, увеличение объёмов национальных и международных перевозок грузов по Северному морскому пути, охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов.