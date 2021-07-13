Владимир Прокопьев: Наше достояние необходимо защитить и включить в нацпроект «Экология»

Вопрос назревший и требует безотлагательного решения: великая река Лена, которая является нашим достоянием и гордостью, находится в опасности. Проблема волнует и соседние регионы, в первую очередь, конечно же, иркутян.

На днях состоялось совместное заседание комитета Законодательного Собрания Иркутской области по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве и постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии на тему «Сохранение реки Лены и ее притоков – в приоритеты национального проекта «Экология».

Разговор получился очень заинтересованный, с историческими параллелями, ностальгическими воспоминаниями. Иркутяне очень нас поддерживают в этом вопросе и совместная активная позиция, безусловно, добавит веса.

По итогам заседания мы попросили председателя Комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева разъяснить и уточнить некоторые моменты во избежание кривотолков. К сожалению, нашлись и те, кто спекулирует на данной теме, обвиняя в соцсетях парламентариев, последовательно занимающихся вопросом защиты реки и ее притоков.

— Владимир Михайлович, какие условия и предпосылки имеются для включения в национальный проект «Экология» сохранение реки Лены?

— Река Лена – одна из величайших и самых многоводных рек земного шара. Ее длина составляет 4440 км, она занимает третье место среди рек России и девятое среди рек мира. По годовому стоку 536 км3 и площади водосборного бассейна 2490 тыс. км2 река Лена – восьмая среди крупнейших рек мира, при чем, занимая второе место по России по среднемноголетнему объёму стока, Лена уступает лишь Енисею. Общая площадь ее бассейна составляет 2 490 000 км2, около 20 % территории России. Протекает по территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Часть ее притоков находятся в Забайкалье, Хабаровском и Красноярском крае, а также в Бурятии.

Лена является единственной рекой, протекающей в области, где формируются уникальные природные комплексы, в том числе и ледовый, которые обусловлены резким континентальным климатом и многолетней мерзлотой. Климат бассейна реки отличается большими месячными и годовыми амплитудами температуры воздуха.

Мы видим основные предпосылки для включения в Национальный проект «Экология» сохранения реки Лена в следующем.

Это, во-первых, экологическая опасность слива неочищенных сточных вод, объем которых увеличивается пропорционально росту населения и строительству систем водоснабжения. Сегодня в Республике Саха (Якутия) доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод составляет 39 % при общероссийском уровне 34%. Для реконструкции существующих и строительства новых канализационно-очистных сооружений в 36 населенных пунктах, расположенных на берегу реки Лены необходимый объем инвестиций составляет более 6 млрд рублей.

Во-вторых, на территории Ленского бассейна количество затопленных судов на текущую дату составило 285 единиц. Большинство бесхозных судов затоплено в период 70-90-х годов. В связи с чем, данный вопрос на сегодня в Республике Саха (Якутия) является одним из приоритетных направлений в области охраны окружающей среды.

В третьих, по данным экологического мониторинга в 2020 году качество поверхностных вод бассейна реки Лены и ее притоков существенно не изменилось и оценивалось, как и в предыдущие 6 лет, 4-м классом разряда «а» («грязная»). При этом вызывает серьезную обеспокоенность качество воды бассейнов рек Алдан и Вилюй, которые как в 2019 году, так и 2020 году характеризовалось как «очень загрязненная», 3-й класс разряда «б».

В четвертых, на территории бассейна реки Лены ведут деятельность 11 арендаторов лесных участков, заготавливающих древесину, и 84 недропользователя, являющихся водопользователями, использующими водные объекты для различных целей: разведки и добычи полезных ископаемых, забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, сброса сточных вод в водные объекты и других.

Таким образом, еще раз хочется подчеркнуть, что река Лена — одна из величайших и самых многоводных рек страны не включена в Национальный проект «Экология». Ее притоки Витим, Олекма, Алдан, Вилюй являются крупнейшими реками России, в бассейне которых ведется промышленное освоение природных ресурсов, расположены крупнейшие месторождения алмазов, золота, углеводородов.

Напомню, еще в 2019 году Галина Иннокентьевна Данчикова, депутат Государственной Думы седьмого созыва, инициировала рассмотрение данного вопроса во время Национального Лесного форума, который проходил в г.Якутске в 2019 году.

— Каковы основные направления работы по сохранению реки Лены, именно с Иркутской областью? Что уточнено и решено по итогам совместного заседания?

Нам совместно с Иркутской областью необходимо:

приложить все усилия для включения «оздоровление реки Лены и ее притоков» в Национальный проект «Экология», и в целом в национальные цели развития до 2030 года с мероприятиями по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных на берегу реки Лена и ее притоков, по очистке акватории от затонувших судов, по очистке берега от металлолома, по проведению дноуглубительных, русловых работ, по строительству защитных сооружений от затопления территорий;

принять меры по объявлению моратория на сплошную вырубку лесов в верховьях реки Лены и ее притоков;

принять меры по усилению надзора за деятельностью природопользователей, осуществляющих деятельность в бассейне реки Лены.

решить вопрос замены натуральной формы компенсационных мероприятий по возмещению ущерба, нанесённого водным биологическим ресурсам хозяйствующими субъектами, денежной компенсацией и создания отдельной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) по осуществлению подъема, удаления, утилизации затонувших судов или иного затонувшего имущества в Ленском бассейне.

В процессе проработки и формирования единой позиции органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и Иркутской области пришли к единому мнению о рассмотрении возможностей учета следующих предложений: