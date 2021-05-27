Владимир Прокопьев на международном экологическом конгрессе

Председатель Совета регионального партийного проекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Владимир Прокопьев принимает участие в IX Невском международном экологическом конгрессе, который проводится в Санкт-Петербурге 27 и 28 мая.

Конгресс охватывает ключевые вопросы развития национальных проектов в области экологии и охраны окружающей среды, экологической безопасности, эко-просвещения и зеленой энергетики.

Участники обсудят вопросы управления водными и лесными ресурсами, экотуризма, климатической политики, состояния арктической зоны. К примеру, участники круглого стола «Арктика: актуальные экологические вопросы» обсудят проекты международного сотрудничества и решение экологических проблем Арктики, предотвращение негативных последствий при освоении природных ресурсов.

«Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников и волонтеров для решения экологических проблем, в том числе ликвидации несанкционированных свалок и улучшения качества воздуха. Активисты проекта следят за соблюдением требований экологического законодательства, а также осуществляют партийный контроль за ходом выполнения нацпроекта «Экология». Участие в международном экологическом конгрессе позволит делегатам обменяться опытом – ведь участниками накоплен большой опыт в этой области, много делается для экологического воспитания и реализуются конкретные серьезные проекты. Я уверен, что сегодня ни одной стране невозможно стать отдельно взятой экологически чистой страной без международного сотрудничества», — подчеркнул депутат.

Справка

Невский международный экологический конгресс проходит в Петербурге с 2008 года раз в два года. Миссия проекта – содействие формированию международной системы экологической безопасности. Конгресс проводит министерство природных ресурсов и экологии под эгидой Совета Федерации и при участии Межпарламентской ассамблеи СНГ.