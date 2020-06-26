Владимир Прокопьев: Государство обязано будет отвечать за благоприятную окружающую среду

1 июля 2020 года состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На сегодняшний день принято решение одним голосом выразить свое согласие или несогласие по всем поправкам. Своим мнением относительно поправок поделился народный депутат, член фракции “Единая Россия” Владимир ПРОКОПЬЕВ.

– Я, как народный депутат Республики Саха (Якутия), который руководит комитетом по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии остановлюсь на изменениях, касающихся вопросов охраны окружающей среды.

Вы все помните и многие из вас принимали активное участие в принятии решений по предотвращению последствий экологической катастрофы на устье реки Вилюй в 2018 году. Экология Вилюя нашей родной Якутии, вызывают обеспокоенность в связи с добычей полезных ископаемых. Так вот, поправки в Конституцию России существенно повысят обязанность органов государственной власти заботиться об окружающей среде, еще более повысится требование государственных органов за экологию. Таким образом, государство обязано будет отвечать за благоприятную окружающую среду и сохранение биоразнообразия, широкомасштабно развивать экологическое образование и воспитание в людях ответственного отношения к флоре и фауне. В стране возрастёт авторитет общественных организаций – а значит всё больше вопросов власть и экологи смогут решать сообща.

Наша главная задача – сохранить уникальную природу Якутии. Это богатство должны увидеть наши дети и внуки. Достичь этого удастся в случае принятия изменений в Основной закон страны – они сделают необходимость защиты природы и развитие экологического образования конституционными нормами, а любое загрязнение окружающей среды – антиконституционными.

Я призываю своих земляков поддержать поправки в Конституцию Российской Федерации.