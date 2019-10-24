Владимир Прокопенко посетил с рабочим визитом Нижнеколымский район
Из очередной рабочей командировки по районным отделам внутренних дел вернулся министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко. На этот раз глава ведомства посетил Отделение МВД России по Нижнеколымскому району.
В первую очередь, Владимир Николаевич проверил условия несения службы арктических полицейских. Во время визита были обсуждены возможности улучшения материально-технического оснащения подразделения и многое другое. В завершение визита генерал провел оперативное совещание с личным составом Отделения МВД России по Нижнеколымскому району, на котором выслушал отчеты по всем направлениям деятельности, а также провел прием граждан. По всем выявленным в ходе инспектирования недостаткам были даны соответствующие указания.
Личное инспектирование отделов внутренних дел на районном уровне является приоритетным направлением работы и проводится главой ведомства на постоянной основе.
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