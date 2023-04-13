Владимир Николаев: С мечтой о небе пришлось расстаться

31 год трудится в энергетике Владимир Николаев, мастер 1 группы газотурбинных установок Вилюйской ДЭС Вилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

«Я родился и вырос в селе Илбенге в многодетной семье, родители были простыми людьми: мать всю жизнь работала в детском саду, отец – разнорабочим в совхозе. Дед Егор Егорович Николаев, кадровый охотник, первым в Вилюйском районе был награжден орденом Ленина. Он всех своих сыновей приобщил к охоте, и нашего отца тоже, а отец в свою очередь учил таежным премудростям нас, своих сыновей. А я мечтал стать летчиком – в детстве много читал про авиацию. Окончил Иркутское авиационно-техническое училище, получил специальность авиатехника-механика. Однако с мечтой о небе пришлось расстаться, т. к. по состоянию здоровья не смог пройти медкомиссию. До апреля 1992 года работал в составе Нюрбинского авиапредприятия, а затем пришел в Вилюйский РЭС», — рассказывает Владимир Спиридонович.

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С той поры прошло много лет. Владимир Спиридонович о смене профессии нисколько не жалеет. Работа связана с технической эксплуатацией оборудования, так же, как и в авиапорту, тем более что в установках стоят авиатурбины. Раньше их включали в ноябре-декабре и отключали в конце апреля. Часто случались поломки. Новый мастер, быстро дойдя до сути проблемы, ввёл необходимые доработки, которые улучшили работу турбин в зимние холода. Для разгрузки турбин зимой работали еще и дизель-генераторы Г-72 мощностью 800 кВт. В 2000 году все три турбинные установки были переведены на газовое топливо, и ответственности стало еще больше. Желая окончательно перепрофилироваться в энергетика, в 2002 году Владимир Николаев заочно окончил Якутский государственный университет по специальности «Электроснабжение». Темой дипломной работы выбрал родные газотурбинные установки.

В 1998 году дизельные электростанции, в том числе и Вилюйскую, перевели в резерв. В 2014-2017 годах была выполнена реконструкция всех трех ГТУ. Работники содержат дизеля и ГТУ в постоянной боевой готовности. Их разворачивают на время проведения капитального ремонта ЛЭП 110 кВ «Верхневилюйск – Вилюйск» и на время технологических нарушений, которые происходят в основном из-за неблагоприятных погодных условий. Включают ДЭС и во время зимних холодов.

«Нагрузка на основную высоковольтную линию растет с каждым годом, т. к. строится всё больше новых социальных объектов и жилых домов. В большие холода напряжение падает. Так что, когда на улице мороз доходит до 38-40 градусов, в помощь линии включаем дизель-генераторы и ГТУ, а это требует от работников и мастеров повышенной ответственности», — поясняет начальник Вилюйского РЭС Егор Константинов.

Мастер ГТУ Владимир Спиридонович не произносит громких слов о своей работе. В дизельном цехе, в котором он главный, четыре машиниста ГТУ, четыре машиниста ДВС, два слесаря механосборочных работ и один сварщик, кладовщик, уборщик производственных помещений.

«Работа у нас самая разнообразная. Мы отвечаем и за свои объекты, и за всю хозяйственную часть производственной базы РЭС: это водоснабжение, теплоснабжение, охрана, уборка территории, вывоз мусора и т.д. Так что без дела не сидим», — говорит он.

Рабочий день мастера ГТУ начинается с ознакомления с оперативной обстановкой на ДЭС, проверки рабочего состояния основного и вспомогательного оборудования станции, проверки выполнения сменного задания работниками и выдачи новых заданий.

В коллективе к Владимиру Спиридоновичу относятся с большим уважением. «Он грамотный специалист, прекрасно разбирается в турбинах как бывший авиатехник и в электрической части как инженер-электрик. Работа с газом высокого давления требует от него высокой ответственности. Можно сказать, что Владимир Спиридонович – штучный специалист, его направляют в командировки в другие РЭСы и энергорайоны, если нужны голова и руки высокой квалификации», — рассказывает о мастере начальник РЭС.

Владимир Спиридонович – мудрый наставник, воспитавший ряд молодых работников. Уважительно отзывается о нем машинист ДВС 5 разряда, председатель цехкома Вилюйского РЭС Артём Михайлов: «Я поступил на работу в 2016 году. Наш РЭС обслуживает Вилюйский улус и четыре населенных пункта Кобяйского улуса. В коллективе работает 94 человека. Владимир Спиридонович является самым опытным специалистом. Он мой добрый наставник, который помогал мне делать первые шаги в профессии. Не будет преувеличением сказать, что в вилюйской группе районов Владимир Спиридонович – единственный специалист, обладающий глубокими знаниями по эксплуатации ГТУ и дизельного оборудования. Он еще и как человек очень спокойный, надежный. В затруднительных моментах всегда помогает советами. Желаю Владимиру Спиридоновичу крепкого здоровья и долгих лет жизни».

Так же положительно о коллеге отзывается машинист ДВС 4 разряда Анатолий Журавлев: «С Владимиром Спиридоновичем работаем вместе уже четверть века. О нём могу сказать только то, что он хороший специалист, надежный, спокойный человек».

О признании многолетнего труда Владимира Николаева свидетельствуют звание ветерана труда «Якутскэнерго», занесение на Доску почета ЗЭС, почетная грамота Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я).

«Буду работать, пока есть здоровье и силы», — говорит Владимир Спиридонович. Для него, скромного трудолюбивого человека, секрет жизненного благополучия прост: любить родную землю и свое дело, которому отдана почти вся жизнь.