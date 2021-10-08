Владимир Козлов: Своё 70-летие встретил в командировке в Депутатском

Старейший работник АО «Сахаэнерго», ведущий инженер службы эксплуатации и ремонта котельного оборудования Владимир Егорович Козлов отмечает свой юбилей. Передаём нашему уважаемому коллеге искренние поздравления!

В 7 классе я точно знал, что буду физиком

Я родился в селе Бестях Орджоникидзевского района, сейчас он переименован в Хангаласский. Мои родители тоже родились в Якутии, они потомки ямщиков. Мой предок был сослан на Север за участие в бунте против царя.

В детстве моя сестра очень любила математику, и мне стало любопытно, что есть такого в мире цифр особенного, увлекательного. И тоже втянулся. Но однажды в школе наткнулся на научно-популярное издание Сергея Всехсвятского по астрономии, да ещё и с цветными картинками. Я загорелся и с тех пор полюбил физику. Все, что нас окружает, работает по законам физики. И в этом вся прелесть этой особенной науки.

Один раз в нашей школе собрали детей, которые имеют способности в точных науках, и повезли на экскурсию в Якутск в институт космофизики. Для нас, сельских детей, это было настоящим событием. Я настолько был впечатлён увиденным, что, стоя в коридоре института, сказал девчонкам из нашей школы четко и уверенно: «Я буду здесь работать!».

Потом, как оказалось, мои слова были пророческими, я действительно работал в стенах этого легендарного научного учреждения.

После школы я хотел уехать и получить высшее образование в центральном вузе, но в нашей семье для этого не было материальных возможностей.

Поэтому пришлось поступить в местный университет на физико-математический факультет. До сих пор помню трудный для меня период с 1969 по 1971 годы. Мне не давали место в студенческом общежитие из-за того, что я из соседнего района. Я скитался по углам, недосыпал, недоедал, но по учёбе не отставал, выходил из разных ситуаций, благодаря только моим способностям. Койко-место в общежитие мне наконец-то выделили в 1972 году, что сильно облегчило мою жизнь в столице.

Я мог бы достичь многого в науке. Мне всегда хотелось большего, мечтал переехать в центр, увидеть большие города, работать в крупнейших научно-исследовательских институтах. Но этого не случилось. Жалею ли я об этом? Я, может, и грустил бы по этому поводу, если бы не встретил в Якутске любовь всей моей жизни — Ольгу. Но об этом расскажу чуть позже, а сейчас пришла пора энергетики.

Любимая работа в «Сахаэнерго», которая никогда не наскучит

Я ушел из науки, когда наступили голодные 90-ые, и, чтобы прокормить семью, надо было браться за любую работу. У меня вначале был небольшой бизнес. Но в один прекрасный день я встретил бывшего коллегу по институту космофизики Юрия Ермолаева, который возглавлял на тот момент релейную службу в Северо-Восточных электрических сетях. Он хорошо знал меня как специалиста и неожиданно для меня позвал работать в энергетику.

Так в 1999 году начался мой интереснейший период жизни, связанный с энергетикой длиною 23 года. В 2003 году, после ликвидации Северо-Восточных электрических сетей, я перешел на работу в «Сахаэнерго».

Я объездил весь Север. В качестве ведущего инженера службы технической диагностики и технологических защит, занимался вопросами функционирования метрологического обеспечения производства в части дизельного оборудования, проведением калибровочных работ в лаборатории, постоянно выезжал в командировки, организовывал и проводил в качестве руководителя бригады полный монтаж и наладку аварийно-предупредительной сигнализации технологической защиты, поверку щитовых дизельных приборов и комплектов «Термодат-2121С» и «Термодат-11МЗ» на дизельных электростанциях сел Аргахтах, Сангар, Бетенкес, Люксюгун, Тикси, Батагай, города Среднеколымск. Был в рабочих командировках в Жиганске, Чокурдахе, Юнкюре, Осохтохе, Эльдикане, Олёкминске, Ситте, Зырянке.

В мае 2011 года перешёл во вновь созданную службу по эксплуатации и ремонту котельного оборудования. Работы много, и это наоборот хорошо, намечаешь планы и делаешь, так интереснее живётся.

Свое 70-летие я встретил в командировке в Депутатском

Эх, мне уже 70, а сил для работы ещё полно. Есть и идеи, и задор. Почему невозможно перемотать годы и подарить себе возможность быть чуть моложе?..

Буквально сегодня вернулся из командировки в Депутатский. Ездил проверять качество ремонта электронного блока оборудования ТЭЦ. 1 октября, в мой день рождения, вечером с ребятами посидели. Я привез коллегам для угощения много свежих фруктов. На Севере фрукты, сами знаете, почти роскошь, дорого стоят.

Моя работа – часть жизни, а коллеги, как родные люди. У нас прекрасная молодежь. Они быстро приобретают опыт, образованные, инициативные. Жизнелюбие и юмор наших ребят дарят мне энергию. У нас в управлении нет разделения на молодых и немолодых, все хорошо ладим друг с другом. Рад, что мой труд предприятие ценит, в разные годы был награждён почетными грамотами Якутскэнерго, Сахаэнерго, занесён на Доску почёта. На днях удостоен почётного звания «Ветеран труда ПАО «Якутскэнерго»»

Мои братья, сестры давно переехали из Якутии. И я тоже мог уехать. Но родина меня не отпускает. Здесь моя любимая работа, коллеги и дом, где мы счастливо прожили с моей дорогой супругой Ольгой.

19 лет рядом со мной нет Ольги, но я не перестаю ее любить

Моя супруга тяжело болела и рано ушла из жизни, оставив большую рану в моем сердце. Добрая, ласковая, уютная, самый близкий мой человек.

Как-то под осень в первый год нашей семейной жизни вспомнил про то, что в детстве видел во сне девушку. Проснувшись даже нарисовал ее по памяти. И, как оказалось, это была моя будущая жена, моя Оля.

Я вскочил и позвонил матери, спросил сохранился ли мой маленький архив с рисунками. Но оказалось, что мама давно отправила все в топку. Такая вот история.

Я безмерно благодарен своей супруге Ольге за наших детей. Сын Олег и дочь Мария подарили четверых чудесных внуков. Наша мама, бабушка – ангел -хранитель всей семьи и всегда жива в нашей памяти, в сердце каждого из нас.