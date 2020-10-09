Владимир Индигирский: Теперь и я в больнице…

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, музыковед, композитор, известный журналист, постоянный автор SakhaLife госпитализирован 7 октября. Ковид у него или что другое? Результаты анализов покажут. Коллега держится молодцом. Желаем Владимиру скорейшего выздоровления!

Фото: предоставлено Владимиром ИНДИГИРСКИМ. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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