Владимир Индигирский о симфоническом хоре филармонии: Вы только вслушайтесь…

Благодаря Государственной Филармонии им. Г.М. Кривошапко, являющейся одним из главных пропагандистов классической музыки, бурно развивается музыкально-художественная жизнь столицы Якутии. А весна 2023 года, в рамках XXII Республиканского Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола», подарила всем любителям высокой музыки великолепные концерты. Одним из таких концертов запомнился концерт –закрытие фестиваля «Якутск. Весна. Рахманинов», посвященный к 150-летию со дня рождения великого русского композитора С.В. Рахманинова. Это глубокий по содержанию и выразительностью концерт подарил всем нам Симфонический хор под руководством заслуженного деятеля искусств РС(Я) — Людмилы ШУМИЛОВОЙ.

Симфонический хор ГОСФИЛАРМОНИИ.

Надо отметить, что произведения С. Рахманинова – это подлинное великое и долговечное искусство, созданное на почве народной жизни. Это был художник, любящий свою родину и живущим её насущными коренными интересами.

Хоровое искусство композитора наполнено жизненной правдивостью, искренностью высказывания и эмоциональной полнотой, где отражена хоровая традиция конца XIX и начало XX веков.

Было бы неверно утверждать, что молодой хор (которому всего лишь 5 лет) открыл перед нами свои неограниченные возможности, чтоб передать все нюансы рахманиновских творений, но надо подчеркнуть, что хор тем не менее, воплотил все творческие замыслы своего руководителя и, опираясь на фундамент своей пятилетней работы, достиг потрясающих результатов. Бесспорно, что для Людмилы Анатольевны необходимо ещё много времени, чтобы превратить молодёжный певческий коллектив в слаженный монолитный симфонический хор, где коллективом будет использована вся палитра вокально- хорового искусства.

Людмила Шумилова

Самое главное, что Людмила Шумилова осознаёт это: она работает, не зная отдыха, увлекая своим горячим энтузиазмом своих певцов-единомышленников. Она учит не только петь, но и воспитывает в них чувство коллективизма. И её подвижнический труд начинает давать свои щедрые плоды. Это заметно с постепенным увеличением числа публики её концертов. И по откликам зрителей, теперь каждое появление коллектива хора на концертных площадках – это подлинное художественное событие для города, для республики.

В программе концерта прозвучали нетленные творения хорового письма С. Рахманинова: «Приидите», «Благослови душе моя» (Сол. Е. Илиева), «Блажен муж» из Всенощного бдения; «Единородный сыне», «Хвалите Господа с небес» из Литургии Иоанна Златоуста», прозвучавшие по-хоровому цельно, крупно и музыкально.

«Единородный сыне»

Удивительно тонко, выразительно и душевно тепло прозвучали шесть камерных произведений из цикла «Шесть женских хоров»: «Славься», «Ночка», «Сосна» , «Задремали волны», «Неволя», «Ангел».

Зрители с теплом и овациями приняли знакомые им с детства шедевры композитора: «Итальянская полька», «Сирень», «Сон» (сол. Е. Максимова); «Чоботы», «Островок» (сол. П. Попов); «Ты помнишь ли вечер», «Здесь хорошо» (Сол. П. Попов); «Вокализ» (сол. С. Шараборина); «Пантелей-целитель», «Музыкальный момент №2», «Полюбила я на печаль свою» (сол. Е. Илиева); «Весенние воды».

«Сирень»

Чистота и сбалансированность звучания хоровых партий, гибкость и подвижность, стилистическая чуткость, способность в равной мере донести до слушателя и музыку и слово, наконец, очень интересный и не простой растущий репертуар — привлек внимание каждого зрителя, любителя хоровой музыки.

За пять лет работы главным хормейстером проведена огромная скрупулезная работа. За эти годы Шумилова дала путёвку в жизнь многим кантатам, поэмам, циклам. В этом перечне есть имена композиторов самых разных национальных школ, поколений, стилей.

Произведение «Островок». Солист Пётр Попов.

Симфонический хор Филармонии является участником исполнения композиторов всех эпох – от Баха и Генделя до Марка Жиркова и Аркадия Алексеева.

Сама Людмила Анатольевна демонстрирует высокую дирижёрскую хоровую культуру, безупречное мастерство и мощный взрывчатый темперамент. Наряду с великими полотнами хорового искусства в её программах постоянно звучат русские народные песни, песни революции, песни советских композиторов и якутских мелодистов.

Произведение «Вокализ». Солистка Сардана Шараборина.

Но, пожалуй, особая заслуга Шумиловой это возрождение произведений забытых — отечественной хоровой классики. С её легкой руки ожили превосходные создания Д. Бортнянского, Д. Кастальского, С. Дегтярёва, С. Танеева, П. Чеснокова и многих других авторов. Бесспорно, исполнение этих сочинений неизменно вызывает восторженную реакцию у слушателей. Ведь именно на этих концертах хоровой музыки ощущается связь времен, где Людмила Анатольевна даёт понять своим слушателям, что хоровое искусство выраженного в творчестве великих композиторов, которыми мы гордимся, есть результат развития всей нашей культуры.

Произведение «Полюбила я». Солистка Евгения Илиева.

На концерте, с любовью составленного из хорового творчества С. Рахманинова Людмила Шумилова ещё раз продемонстрировала свой неумный творческий темперамент, кредо продвинутого музыканта, проникнутого сознанием важности своей общественной миссии в пропаганде музыки Великого композитора Сергея Рахманинова.

От себя добавлю, что у Людмилы Анатольевны большой практический опыт работы с творческим коллективом: она много сил отдала воспитанию юношества, когда работала с ученическим хором педагогической практики в музыкальном колледже, с самодеятельным хором профсоюза медицинских работников «Вдохновение», которые становились Абсолютными победителями («Гран-При») некогда популярного конкурса хоров: «Поющая Туймаада», давший стимулы роста для всех хоров Якутска, на которых всем предстояло равняться. Энергия хормейстера кажется неиссякаемой, она всегда находит время для работы в составе жюри, в проведении мастер-классов, одним словом, щедро делится своими секретами хорового искусства..

Хоровой концерт, который явился закрытием фестиваля «Якутск. Весна. Рахманинов», показал, что у нас есть великолепный профессиональный хоровой коллектив под руководством прекрасного хормейстера Л. А. Шумиловой, работающий напряженно, мобильно, завоевывающий все новые творческие высоты.

«Весенние воды».

Певческий коллектив молод и полон творческой энергии, готовый к новым интересным замыслам. А это значит, что нас ждут новые встречи с монолитной коллективной музыкой Симфонического хора Филармонии им. Г. М. Кривошапко.

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, член Союза журналистов РФ, музыкальный обозреватель, счастливый слушатель концерта.