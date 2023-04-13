Владимир Индигирский о конкурсе «Таланты Индигирки»

Каждое время выносит к интересу общественности свои понятия и решения. Сегодня всё чаще пытаются говорить о душе и духовности. В Год педагога и наставника, когда обращено внимание к подрастающему поколению, к вопросам воспитания души, когда мероприятия начали готовиться с особой методичностью и серьезностью, не исключением стал второй зональный конкурс «Таланты Индигирки», проведенного в районном центре Абыйского улуса, в посёлке Белая –Гора. В этом году, он превратился в вокальный конкурс «Сулустар» и был приурочен к 60-летию Владимира Индигирского.

С вокальным ансамблем «Кыраhа»

В празднике якутской песни участнику требовалось исполнить две песни: одну из песен Абыйского мелодиста В. Индигирского, вторую — на свободную тему. Участники распределились по категориям: дошкольная, от 7-10 лет; 11-14; 15-18; от 19 и выше.

В большой программе концерта победителей вокального конкурса прозвучали приветственные адреса от заместителя Главы муниципального района Абыйский улус (район) Леонида МАРКОВА, начальника управления культуры района – Айталины УНАРОВОЙЦ, зам. директора по учебно- воспитательной работе ДШИ п. Белая-Гора Людмилы КОРЯКИНОЙ, худ. рук-ля вокального ансамбля «Кыраhа» Аграфены ГЛУШАК, известного баяниста Якутии Николая СТРУЧКОВА и других.

Работниками культуры была проведена предварительная работа, которая отразилась в выразительном ведении программы, в необычном оформлении сцены, в спецэффектах. Виновник торжества – автор данного материала выразил надежду, что эта встреча станет хорошим заразительным примером, чтобы со сцен домов культуры Абыйского улуса как можно чаще звучали cтихи и песни мелодистов Абыйского края: Карла Новикова, Ивана Сорокоумова, Марии Стручковой, Николая Афонского, Олега Черемкина – Олуукэ Кубалы, Семёна Новикова, Владимира Индигирского и других.

На празднике песни не было излишнего пафоса, политики, все чувства были интимны и выражены в музыке.

Все эти пожелания прозвучали со сцены для конкурсантов и зрителей с целью воспитания нового отношения, к поклонению к Родине, к Индигирскому краю, к обострению личного чувства и гражданской ответственности.

С детским ансамблем ДШИ п. Белая-Гора

По итогам конкурсных состязаний жюри присудило сертификаты: ансамблям: “КАПЕЛЬКИ” (детс. сад “Кораблик” (Рук. Н. Корякина); “ЧУОРААНЧЫК” (с.Кенг-Кюель, Рук. В. Слепцова В, Е. Слепцова); “НЁЧЭ” (Майорской СОШ. Рук. А.Соломова); Солисты: Карина СЛЕПЦОВА (Урасалахский наслег); Дарья АЛЕКСЕЕВА (п.Белая Гора).

Номинации получили: “Дьулуур” анс. “ЧУГДААРАР ЧУОРААНННАР” (дошкольная ступень “Кэскил” Урасалахской СОШ, с.Сутуруоха. Рук. Д. Анисимова, Х. Степанова); «За исполнение песни “Туллуктар” – СВЕТА КОРЯКИНА, ВЕРОНИКА ТОМСКАЯ (Мугурдахский наслег. Рук. Ю.Новиков); “Надежда Абыя” РАДА ДОХУНАЕВА (Мугурдахский наслег. Рук. П. Новиков); “Звучание Индигирки” вок. анс. “АРЧЫ” ДШИ п. Чокурдах, Аллаиховского улуса. Рук. А. Слепцова); “Не стареют душой ветераны” ПЁТР НОВИКОВ (Мугурдахский наслег).

Лауреаты 3-й степени:

— Детский ансамбль ДШИ п. Белая-Гора. Рук. А. Глушак;

— Женя СТРУЧКОВА (МБУ “Абыйский центр культуры и досуга имени М. А. Слепцовой, с.Абый. Рук. Н. Черемкина);

— Надежда ЧЕРЁМКИНА (Абыйский центр культуры и досуга имени М. А. Слепцовой. с.Абый).

Лауреаты 2-й степени:

— Радмир ПРОКОПЬЕВ ( ДШИ п.Белая Гора. Рук. А. Глушак);

— Анс. “ОСИКАТ” (Майорская СОШ. Рук. А. Соломова);

— Юлиан СЛЕПЦОВ (Мугурдахский наслег. Рук. В. Ребров).

— Изольда АТЛАСОВА (п.Белая Гора).

Изольда Атласова исп. песню В. Индигирского «До5орбор»

Лауреаты 1-й степени:

— Детский фольклорно-этнографический ансамбль “ИЛИК” (с.Оленегорск, Аллаиховского улуса. Рук. почетный работник общего образования РФ Т. ЛЕБЕДЕВА);

— СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ (Майорская СОШ. Рук. А. СОЛОМОВА);

— ТАТЬЯНА ИВАНОВА (Мугурдахский наслег).

Татьяна Иванова исп. песн. В. Индигирского «Хайаан да кэлиэ5им»

Обладателями спецприза от Владимира Индигирского стали: ЮЛИЯН СЛЕПЦОВ, ТАТЬЯНА ИВАНОВА, ИЗОЛЬДА АТЛАСОВА

Обладателем звания ГРАН-ПРИ вокального конкурса “Сулустар” был назван АЛЕКСЕЙ СЛЕПЦОВ (п. Белая Гора, Абыйский улус) получивший кубок “Таланты Индигирки”, а также спецприз от В. Индигирского за исполнение песни на стихи С. Дадаскинова «Ийээ, сыллаан ылыым дуу» (Дай, обнять тебя, мама).

Хочется отметить, что призеры конкурса проявляя волю, сценическую культуру и завидную целеустремленность – успешно справились с волнением и восхитили жюри и зрителей, получивших эстетическое удовольствие, заряжаясь позитивной энергией и вдохновением.

В рамках вокального конкурса В. Индигирским был проведен мастер класс в Детской школе искусств, где с участниками конкурса и учащимися музыкальной школы им была разучена авторская песня «Сахалыы санарабыт, нууччалыы кэпсэтэбит» на ст. П. Одорусова. А также проведены лекции: «Республиканский проект «Музыка для всех» в современном контексте социальной реальности», «Северная песня» в музыкально-эстрадном искусстве Якутии как культурная репрезентация холодного мира».

После мастер-класса

Трогательно душевной атмосфере состоялась встреча в библиотеке с жителями п. Дружина, где прошло детство и юность первого выпускника Дружинской музыкальной школы. Для каждого творца и художника такие встречи – душевное событие, волнительный праздник! Только там, на Родине, при общении с земляками, становится ясно, как важны такие встречи. Родные глаза и стены дышат теплом и уютом, ты становишься спокойным и душа ликует.

Встреча в библиотеке

Общее впечатление от поездки осталось благостноприятным. Проведение вокально-песенных конкурсов дело непростое. Ведь именно через песню многие (особенно молодёжь) познают жизнь, где внутренняя мыслительная работа воспитывает собственную душу. Копилка жизненного опыта с равной благодарностью принимает позитивные события и эмоции, которая в итоге обогащает личность. Через хорошую песню мы учимся сострадать, радоваться, заражая позитивом окружающих. А участвуя в конкурсах, стремясь к поставленной цели — учимся работать над собой.

Говоря о воспитании души, необходимо затронуть и роль наставника. В данном песенном мероприятии была выявлена ещё одна важная особенность. Это был песенный форум для всех желающих, а не для избранных и талантливых. Скорее всего, это возможность раскрыть себя как творческую личность, а также для неравнодушных педагогов.

Проведенный мастер класс и лекция о роли и значение проекта «Музыка для всех» — это опыт совместного прикосновение для удаленного северного края — уникален.

фото на память

Возникло творческое содружество ребенка и взрослого, в ходе которого произошло взаимное обогащение. В итоге процесс воспитания души тоже стал обоюдным, ведь совершенствовался не только ребенок, но и его наставник. На круглом столе выяснилось, что наставник отдает частичку себя, частичку своей души своему подопечному — и взамен получает новые эмоции, ощущение того, что он совершил что-то доброе и нужное. Точно так же каждый организатор, член жюри, родитель обрел опыт возвышенного и благородного приложения своих сил на благо своего родного улуса. Это и есть — опыт воспитания души.

Хочется верить, что заявленный Год педагога и наставника в масштабах республики, страны – цифра серьёзная, а в Республике Саха – эта статистика несомненно разрастётся , а значит, со временем у каждого наставника и ученика появится возможность заявить о себе, проявить свой талант, стать лучшим среди своих. И тогда в перспективе молодые люди смогут сделать многое и для своего родного улуса, для республики. А значит, для Отечества в целом.

Как дань уважения к Дню рождения (8 апреля) самобытного мелодиста Христофора Максимова и к Году педагога и наставника, гала-концерт победителей завершился песней «Учителю» в исполнении Абсолютного Победителя конкурса «Сулустар» АЛЕКСЕЕМ СЛЕПЦОВЫМ.

Песню Х. Максимова «Учителю» исполняет Алексей Слепцов

… Каждый вечер, выходя из здания Центра культуры и духовности и Детской школы искусств п. Белая –Гора я наслаждался таинственным покоем и тишиной посёлка, где звучала космическая музыка, где на небе сияла полная луна обрамленная Абыйскими звёздами, точно также, как сорок четыре года назад, когда я написал песню «Сулустар» в посёлке Дружина.

Верю, что фестиваль искусства «Таланты Индигирки» имеет хорошую перспективу. Благодарю Главу Абыйского района Владимира Вадимовича Новикова, начальника управления культуры Айталину Алексеевну Унарову, директора Белогорской ДШИ Людмилу Афанасьевну Новикову, свою однокурсницу Аграфену Семёновну Глушак — за поддержку и приглашение. Хочется верить, что участники конкурса со своими руководителями не затеряются в сером круговороте будней и не станут занижать планку своих возможностей, поднятую на уровень участия в вокальном празднике «Сулустар» в рамках фестиваля искусств «Таланты Индигирки».

Из салона самолёта

Кстати, приятно удивлён, комфортом и уютом, созданный авиакомпанией «Полярные авиалинии» по маршруту «Якутск- Белая-Гора- Якутск». Всем лёгкого взлета и мягкой посадки! БлагоДарю! До новых встреч!