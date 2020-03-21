Владимир Индигирский о Егоре Старостине – учителе физики, поэте и прозаике

Больше года не бьётся сердце доктора технических наук, поэта, прозаика ЕГОРА СТАРОСТИНА – БАЙАГАНТАЙ, которого поэтесса Наталья Михалёва –САЙА назвала рыцарем якутской поэзии. Но, вряд ли кто сейчас вспомнит его молодым специалистом, выпускником ЯГУ.

1977 год. Новый учебный год. В наш седьмой класс входит молодой высокий парень, похожий на студента. Он в потёртых джинсах и джемпере. Знакомится с классом. Представляется. Его зовут Егор Гаврильевич. Он будет нашим классным руководителем и учителем физики. Голос у него негромкий, но доходчивый. Говорит не спеша, обдумывает каждое своё слово. Затем он знакомится с каждым и устраивает выборы в комитет класса. Меня назначают редактором — художником стенгазеты класса. Просит меня остаться после уроков и поговорить о классной стенгазете. Мы долго решаем, как назвать газету. После долгого раздумья остаёмся на двух названиях: «Романтика» и «Бригантина». Я начинаю ему напевать популярную тогда песню, где есть такие слова: «Уходит бригантина от причала, мои друзья пришли на торжество, и над водой, как песня, прозвучала: «Один за всех и все за одного!». Ему – понравилось. И назвали газету «Бригантина». И мы не ошиблись!

Наш класс потом много раз побеждал в конкурсе стенгазет Дружинской восьмилетней школы, где автор данной статьи старался не подвести своего классного руководителя, свой класс: беречь дефицитный лист ватмана (чтоб сразу хорошо рисовать) и описывать интересно школьные зарисовки. Действительно, потом возле нашей стенгазеты всегда собирался народ.

Егор Гаврильевич проработал у нас всего один год и уехал. Я позже долго думал о нём и жалел, что не задал ему вопросы, о которых не принято было задавать.

По его задумчивому виду было видно, что он очень любил свой предмет, являющийся фундаментом всех естественных дисциплин. Уроки нашего руководителя были подлинным содружеством учителя и учащихся. Он различными методическими приёмами создавал мотивацию к самостоятельной деятельности. Его отличало трудолюбие, поиск эффективных подходов к нам, к подросткам, был терпеливым и доброжелательным наставником. Теперь я понимаю, что он был молодым специалистом, направленный к нам в Абыйский район. Бесспорно, видимо, не всё понравилось тогда молодому педагогу в нашей школе. Да и мы не всегда соответствовали его организованности и дисциплине. Но он оставил в наших душах интерес к его предмету, требовательность к самому себе, пример интеллигентности.

Через сорок лет, при встрече в Якутске я узнал своего учителя физики и окликнул его. Он был смущён и рад встрече со своим учеником, художником –оформителем школьной стенгазеты.

…Затем я узнал, что он стал писателем, награждённым «Большой серебряной медалью Гумилёва» Союза писателей России. И в этом не было ничего удивительного. Ведь он с молодости был творческим и изобретательным. По своей работе он являлся директором Института физико-технических проблем Севера СО РАН, был доктором технических наук. Ещё тогда, в детстве я заметил, что Егора Гаврильевича отличало одно качество: он умел сплачивать вокруг себя единомышленников и добиваться успехов.

С огромной благодарностью отзываюсь я сегодня о Егоре Гаврильевиче СТАРОСТИНЕ, справедливо считая, что моё взросление и становление как личности началось именно с его руководства в 7-м классе Дружинской восьмилетней школы Абыйского района, с его грамотных рассуждений о жизни, творческого отношения к работе, внимательном отношении к людям. Именно, об этих слагаемых успехах человека старался рассказать нам тогда на классных часах наш учитель физики – молодой парень в джинсах и бордовом свитере. У которого самого начиналась жизнь в незнакомом ему посёлке.

Его жизнь и стремление познать новое – и сейчас является примером для меня, как образец самоотверженного отношения к делу, уважительном отношении к людям, умению общаться и находить компромиссы.

Владимир ИНДИГИРСКИЙ

Заслуженный работник культуры РС(Я), Почётный гражданин Абыйского улуса, Обл. Знака «Гражданская доблесть», телерадиожурналист.