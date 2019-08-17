Владимир Федоров взялся за выгребные ямы в 17 квартале

Санитарное оздоровление 17 квартала продолжается

16 августа первый заместитель главы города Якутска Владимир Федоров принял участие в выездном совещании заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Виктора Романова в Строительном округе и ознакомил рабочую группу с состоянием санитарных точек 17 и 43 кварталов.

«Это наш первый опыт с устройством выгребных ям в неблагоустроенном жилом секторе. Есть проблемы с очисткой ям, но мы постоянно за этим следим. В зимнее время основную проблему представляет вывоз мерзлых бытовых отходов. Но «Жилкомсервис» готов их вывозить. Пошагово, поэтапно мы должны прийти к тому, чтобы во всем городе были бетонные площадки для мусора. Все 8 месяцев с начала пилотного проекта окружная администрация старается держать ситуацию в кварталах под контролем», — сказал Владимир Федоров.

Исполняющий обязанности начальника Департамента ЖКХиЭ города Якутска Артур Аргунов добавил, что на сегодня заявки для дополнительных санитарных точек по городу уже сформированы. «На следующей неделе соберем заявки с пригородов по обустройству санитарных точек на их территории», — сообщил Аргунов.

Как отметил начальник управления Строительного округа Савва Михайлов, в последнее время ситуация в 17 квартале меняется в лучшую сторону. «Проект «Санитарное оздоровление», который реализуется с января этого года по инициативе Владимира Юрьевича, показал, что 17 квартал может на глазах измениться в лучшую сторону. Территорию ежедневно убирают 10-15 дворников. В таком же темпе планируем вести работу и дальше».

По словам жителей домов 31, 31/1, 33 по ул. Пионерская и дома 6/1 по ул. Космонавтов, как только поставили во дворах баки, люди начали привыкать к разделению сухого мусора от жидких бытовых отходов. Кроме того, жители регулярно выходят на субботники, контролируют санитарные точки совместно с управляющей компанией.

По итогам объезда заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Виктор Романов отметил, что существующие в кварталах проблемы решаются в рабочем порядке. «В целом, заметно, что установка выгребных ям и мусорных контейнеров положительно повлияла на санитарное состояние кварталов. Некоторые проблемы будем решать вместе», — заключил Виктор Романов.