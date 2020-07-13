13.07.2020
17:39
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Политика

Владимир Федоров выдвинулся в депутаты

Владимир Юрьевич Федоров выдвинулся в Городскую Думу Якутска по Центральному округу от СР.

Об этом сообщает телеграм-канал Айдаан.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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