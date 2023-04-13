Владимир Федоров: Выборы покажут, потерял ли я поддержку горожан

«Выборы покажут, потерял я поддержку горожан или нет». Якутский политик Владимир Федоров прокомментировал свое участие в праймериз «Единой России»



Долгие годы бизнесмен выступал против республиканских властей и даже являлся личным оппонентом главы Якутии Айсена Николаева. Они соперничали на выборах мэра Якутска в 2012 году. После чего Федоров еще два раза выдвигался на выборах городского главы, но в 2018 и 2021 году был снят с предвыборной гонки.

Федоров тогда пояснял, что в настоящее время личные амбиции должны уйти на второй, если не на третий план.

– У нас с Айсеном Николаевым есть большой 20-летний опыт работы. Мы состоявшиеся политики, умудренные жизнью. Мы не будем бодаться из-за личных интересов, а будем созидать и создавать высокий уровень жизни для якутян. Это лучше, чем в очередной раз устраивать политические побоища. Они ни к чему хорошему не приведут, – сказал политик КП-Якутия.

Сейчас Федоров заявил, что будет участвовать в выборах в Ил Тумэн по Сайсарскому одномандатному округу, пройдя процедуру предварительного голосования в партии «Единой России».

В своем комментарии «КП — Якутия» Федоров прокомментировал сообщения о том, что перейдя в стан единоросов, он якобы потерял поддержку оппозиционной части населения.



Вот что говорит Федоров о своем решении и политическом будущем: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27489/4747793/