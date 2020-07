Владимир Федоров возвращается в политику

View this post on Instagram

Друзья! Ранее я уже заявлял, что намерен вернуться в публичную жизнь Якутска. Проведя год в стороне от политики, городского хозяйства и всяких баталий, я убедился, что без меня там лучше не стало. А вот хуже и скучнее – точно. Поэтому я возвращаюсь. И принимаю участие в выборах депутата Городской думы по Центральному округу. И, знаете, кого-то в доме по ул. Кирова, 11 это сильно расстроило. Вот прям очень сильно. О том, что меня поддержит партия «Справедливая Россия» всего несколько часов назад заявил Федот Семенович Тумусов, лидер регионального отделения. Сразу после этого я получил три звонка от дознавателя, которая с прошлого года занималась моими дипломами (суды по которым до сих пор продолжаются, и решения вступившего в силу нет). Ребят, а как же консолидация на благо Якутии, про которую постоянно говорит наш глава?! Подробнее про моё решение я напишу завтра в Дневниках на якт.ру. можете оставить вопросы в комментариях или в директ. Постараюсь ответить на все.