Владимир Федоров участвует в предварительном голосовании ЕР

По словам Владимира Федорова, сегодня подавшего документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», он с позитивом оценивает движение партии к большей открытости и стремление к консолидации политиков и общественных деятелей, которым небезралична судьба республики, сообщает тгк Единая Россия в Якутии.

— Я буду участвовать в выборах в Ил Тумэн по Сайсарскому одномандатному округу, пройдя процедуру предварительного голосования в партии «Единая Россия». Призываю всех тех, кто неравнодушен к будущему республики, независимо от политических взглядов, воспользоваться этим шансом и принять участие в предварительном голосовании.

Надо идти с открытым забралом и рассказывать о своей позиции избирателям. Особенно это касается нашей молодежи, которая не представляет свою жизнь вне Якутии.