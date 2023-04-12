12.04.2023
18:25
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Политика

Владимир Федоров участвует в предварительном голосовании ЕР

По словам Владимира Федорова, сегодня подавшего документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», он с позитивом оценивает движение партии к большей открытости и стремление к консолидации политиков и общественных деятелей, которым небезралична судьба республики, сообщает тгк Единая Россия в Якутии.

— Я буду участвовать в выборах в Ил Тумэн по Сайсарскому одномандатному округу, пройдя процедуру предварительного голосования в партии «Единая Россия». Призываю всех тех, кто неравнодушен к будущему республики, независимо от политических взглядов, воспользоваться этим шансом и принять участие в предварительном голосовании.

Надо идти с открытым забралом и рассказывать о своей позиции избирателям. Особенно это касается нашей молодежи, которая не представляет свою жизнь вне Якутии.

Фото: тгк Единая Россия в Якутии
Источник: тгк Единая Россия в Якутии

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