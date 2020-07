Владимир Федоров: Тандема больше нет

View this post on Instagram

Привет, друзья! Все вы читаете новости и поэтому большинство уже знает, что я принял решение выдвигаться в Гордуму по Центральному округу. Да, я возвращаюсь в публичную жизнь города. Считаю невозможным оставаться в стороне в том числе и потому, что многие процессы, которые сегодня протекают запущены мною же в 2018-м году на выборах мэра Якутска. К сожалению, жители города невольно становятся заложниками «игры» даже не престолов, а личных амбиций, а потому нужен голос, который сможет громко и публично выступать в защиту их интересов (особенно при принятии бюджета) и называть вещи своими именами. Пока – в Гордуме. Дальше – увидим. Прежде, чем начать избирательную кампанию, я хочу ответить на ряд вопросов, которые мне активно задают и жители, и журналисты. 1. Почему Центральный? Ты же всегда избирался от Сайсар?! Да, я всегда избирался от Сайсарского округа, и – чтобы со мной ни случилось – я помню свои корни. Я дворовой парень из Сайсар, который всю жизнь жил, учился и работал, чтобы оттуда выбраться. А выбравшись и повзрослев – вернулся помогать и возвращать долги. В этом году в Якутске нет больших выборов. Есть только ДОвыборы в Гордуму по одному округу – Центральному, они назначены в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего депутата. В настоящее время я тщательно изучаю всю проблематику округа. Дополню картину проблем и задач на встречах с местными жителями. Заниматься проблемами избирателей я умею и люблю, округ не пожалеет. Но в то же время я никогда не делил город на «своих» и «чужих», а потому воспринимаю весь Якутск полем своей деятельности. 2. А как же выборы в Хангаласском улусе? Главой быть круче, чем депутатом! Дело не в «круче». Дело в том, что где «родился, там и пригодился». Да, мои предки из Хангаласского улуса, из села Исит и со своей исторической родиной я никогда связи не терял, земляков не забывал, периодически помогал как мог. Но родился я все-таки в Якутске. Вопрос о моем участии в выборах главы Хангаласского улуса встал после того, как землякам попытались внаглую навязать человека из дома на ул. Кирова, 11 – бывшего руководителя АГИП. Продолжение в комментариях 👇👇👇