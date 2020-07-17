Владимир Федоров: Тандема больше нет

Обращение экс-народного депутата Якутии Владимира Федорова:

Привет, друзья!



Все вы читаете новости и поэтому большинство уже знает, что я принял решение выдвигаться в Гордуму по Центральному округу. Да, я возвращаюсь в публичную жизнь города. Считаю невозможным оставаться в стороне в том числе и потому, что многие процессы, которые сегодня протекают запущены мною же в 2018-м году на выборах мэра Якутска. К сожалению, жители города невольно становятся заложниками «игры» даже не престолов, а личных амбиций, а потому нужен голос, который сможет громко и публично выступать в защиту их интересов (особенно при принятии бюджета) и называть вещи своими именами.

Пока – в Гордуме. Дальше – увидим.



Прежде, чем начать избирательную кампанию, я хочу ответить на ряд вопросов, которые мне активно задают и жители, и журналисты.



1. Почему Центральный? Ты же всегда избирался от Сайсар?!



Да, я всегда избирался от Сайсарского округа, и – чтобы со мной ни случилось – я помню свои корни. Я дворовой парень из Сайсар, который всю жизнь жил, учился и работал, чтобы оттуда выбраться. А выбравшись и повзрослев – вернулся помогать и возвращать долги.



В этом году в Якутске нет больших выборов. Есть только ДОвыборы в Гордуму по одному округу – Центральному, они назначены в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего депутата. В настоящее время я тщательно изучаю всю проблематику округа. Дополню картину проблем и задач на встречах с местными жителями.

Заниматься проблемами избирателей я умею и люблю, округ не пожалеет. Но в то же время я никогда не делил город на «своих» и «чужих», а потому воспринимаю весь Якутск полем своей деятельности.



2. А как же выборы в Хангаласском улусе? Главой быть круче, чем депутатом!



Дело не в «круче». Дело в том, что где «родился, там и пригодился».

Да, мои предки из Хангаласского улуса, из села Исит и со своей исторической родиной я никогда связи не терял, земляков не забывал, периодически помогал как мог. Но родился я все-таки в Якутске.

Вопрос о моем участии в выборах главы Хангаласского улуса встал после того, как землякам попытались внаглую навязать человека из дома на ул. Кирова, 11 – бывшего руководителя АГИП.

Выборы тогда хотели организовать в кратчайшие сроки – так, чтобы не было возможности собраться с силами соперникам. Меня это возмутило. И я обещал ровно то, что обещал: если не лично выступить в качестве альтернативы, то поддержать достойного альтернативного кандидата.

Я от своих слов не отказываюсь: все еще готов оказать поддержку такому кандидату. Но сам выдвигаться будут в Якутске.

Для меня важно, чтобы люди могли выбирать.

Именно поэтому в 2018 г., будучи снят с выборов местными политическими иудами, которых не остановил даже письменный договор — джентльменский пакт, который мы подписали накануне — я поддержал Сардану Авксентьеву.И это было правильно, и я не жалею, несмотря на все последующие события.

3. А что с Тандемом? Его больше нет?

Тандема нет, но люди остались. И остался выбор, сделанный горожанами.

То, как сейчас по всем фронтам атакуют народного мэра, получившего поддержку большинства якутян, несмотря на беспрецедентный административный ресурс просто оскорбительно по отношению к жителям. Льют грязь, используют помоечные медиа, задействуют иуд, перебравшихся в ОНФ.

Лично я считаю такое поведение недопустимым и подлым.

С мэра вправе спрашивать мы, горожане. Те кто наделил Сардану Владимировну полномочиями. А не клевреты, у которых и мнения-то своего нет, только команда сверху.

Я, безусловно, буду помогать мэру и администрации во всех начинаниях, направленных на улучшение жизни в городе. Но во главе угла у меня всегда стояли и будут стоять интересы горожан, а не политические игры. Как бы то ни было, повторю, что в 2018-м году мы с вами не ошиблись.

Другое дело, что наследство новому мэру досталось то еще… будучи в Тандеме мы старались молча все разгребать и исправлять, не сливая информацию в СМИ, не ставя нашего нового главу республики в неловкое положение. Ну о чем говорить, если я за полгода установил противопожарную сигнализацию в большее количество домов, чем за 6 лет до того?!

К сожалению, в ДП-1 нашу деликатность не оценили. Потом уже я не выдержал, начал озвучивать отдельные моменты о том, как пилили и приписывали, и через какое-то время вылетел из мэрии, как пробка.

4. Твои дипломы? Что с ними?!

Все хорошо с моими дипломами. Их по прежнему три, а скоро будет четыре.

На сегодняшний день – что бы не написали помоечный информационные ресурсы – ни один мой диплом не признан недействительным официально. Если бы все было так очевидно и просто, суды не тянулись бы уже почти год! Более того, за это время я почти получил четвертый диплом – диплом магистра в РАНХиГС, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Напомню, мне пришлось покинуть пост первого вице-мэра не из-за «фальшивого диплома», как преподносят в СМИ, а из-за того, что диплом не соответствовал уровню занимаемой должности. Меня приняли на работу по третьему диплому – диплому бакалавра, а для первого вице-мэра требуется магистратура или специалитет.

Про мои дипломы и журналисты, и дознаватели вспоминают всякий раз, когда я начинаю делать какие-то политические заявления. Так было, стоило зайти речи о выборах в Хангаласском улусе. Так обстоит все и сейчас.

Вчера днем Федот Тумусов дал комментарий о моей поддержке — вечером мне уже названивает следователь.

5. Почему ты выдвигаешься от «Справедливой России»? Почему все время ищешь партию?

Потому что сейчас там больше достойных людей и более честные лидеры.

Я уже озвучивал свое отношение к партиям.

В России политические партии не являются классическими политическими партиями. Между ними не происходит битвы идеологий, соревнования программ. Вместо этого партии выполняют роль политических сервисов, выдавая лицензию на политическую деятельность тем или иным гражданам. Без выдвижения от партии мои шансы зарегистрироваться равны нулю. Я собрал бы и в 10 раз больше подписей, чем требуется, но меня все равно срежут – забракуют 10% подписей и все. Причем даже если люди придут со мной вместе сами подтвердить – мы подписывались! – слушать не будут. Такое уже проходили в Новосибирске.

Единственная гарантия пройти регистрацию – выдвижение от партии. И задача-максимум найти партию, которая не предаст, и которая не запятнала себя обслуживанием интереса чиновников, как «Единая Россия» и мелкие партии, ей прислуживающие.

Два года назад я крупно ошибся с «Родиной». Честно говоря, не представлял, что можно настолько не дорожить своей репутацией…

Со «Справедливой Россией» мы уже участвовали в выборах в Ил Тумэн ранее, в 2013-м году. И это был удачный опыт для всех. Изучив политическое пространство, я убедился, что сегодня в Якутии это единственная партия, которая всерьез борется за избирателя, а не поднимает крошки, оставленные «Единой Россией».

Эта партия предлагает реальную альтернативу.

6. А Тумусов тебя не сольет? Он же — «политический крестный отец Айсена Николаева»?!

У нас у всех свое прошлое и свои отношения с людьми. Я лично не демонизирую Айсена Николаева, и не считаю его своим личным врагом, хотя он, почему-то, глубоко переживает мой отказ стать его министром и до сих пор публично мечтает дать по голове.

(Кстати, насчет последнего… при всем уважении к Айсену Сергеевичу, я, хоть и ростом не вышел, но вырос на улицах Сайсар… возникли бы серьезные трудности. В последний раз потребовалось сразу два «единоросса» ))).

Федота Семеновича знаю давно. По многим вопросам мы сходимся, по некоторым имеем разногласия. И я знаю точно: он не предавал людей и не обслуживал интересы власти. О своей деятельности регулярно отчитывается перед всеми жителями Якутии в социальных сетях (в отличие от депутатов «Единой России» каждый визит которых в Якутию преподносится так, словно к нам федеральная шишка приехала).

Отвечая на прямо поставленный вопрос: «не кинет».

И подтверждение я получил уже вчера. Возможно, вы читали мой пост про то, как спустя несколько часов после выдвижения мне начал звонить дознаватель. Это цветочки. Ночью по Якутску мне звонили однокурсники из Москвы: в администрацию президента пришла некая бумага, как мне сказали, от главы Якутии, с требованием провести работу с руководством «Справедливой России», чтобы они не продвигали человека с уголовным прошлым. Мол, сейчас тренд на очищение власти от сомнительных элементов, посмотрите на Хабаровск с Фургалом, а я нас тут такое.

Сергею Миронову – главе «Справедливой России» — звонили кураторы из АП, после чего он связывался с Федотом Семеновичем: что за монстра вы там нашли для выдвижения, что такая «движуха» началась?!

Все это напомнило историю с «Родиной», когда ее лидеру, депутату Годумы Журавлеву тоже названивали по сигналу из Якутии, и он, в конечном итоге, меня слил.

Разница в том, что «СР» отказались лишать меня своей поддержки. . Почему они тебя так боятся?

Мне тоже интересно!

Вся эта история неприятно поражает: откуда такой глубинный страх?! Задействовали все ресурсы: растормошили полицию, спавшую с февраля, написали кляузу в администрацию президента России. Ау?!

Я же еще даже не в губернаторы или мэры выдвигаюсь!

Все, что есть у депутата — трибуна и голос. Вас даже это так пугает?

Хотя, стоп… знаю. Они боятся вас. Вас и вашей поддержки. Потому что против нее ничего не работает ни фальсифицированные уголовные дела, ни административный ресурс, ни черный пиар, ни сляпанный на коленке компромат.

Вас они боятся.

Не меня.



***

Друзья, горожане. Вы меня знаете много лет. Я не революционер и не оппозиционер. Просто работаю, и вы это видите. Жаль, что это так напрягает тех, кто, видимо, работать умеет хуже.

P.S. Друзья, я сейчас не успеваю читать личку, поэтому лучше пишите свои мысли и вопросы в комментариях.