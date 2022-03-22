Владимир Федоров: Там, где закрываются двери, мы находим окна, форточки и разные другие щели!

— Думаю многие понимают, что в нынешних реалиях оставаться в Инстаграме невозможно. Конечно, можно читать разных блогеров или наблюдать за местными магазинами, но ситуация заставляет переходить на альтернативные площадки, чтобы общаться с вами и делиться новостями. Так что я приветствую своих новых подписчиков в Телеграме и Вконтакте https://vk.com/fedorov_sakha

Здесь у нас есть возможность проводить прямые эфиры, будем пробовать, привыкать к новому вместе, главное, давайте будем на связи! В скором времени открою страницу и в Одноклассниках — где закрываются двери, там мы находим окна, форточки и разные другие щели. Прорвёмся, друзья, не унывайте! Руки, ноги, голова есть, а остальное приложится и придумается!