22.03.2022
21:07
117
Светская хроника
Владимир Федоров: Там, где закрываются двери, мы находим окна, форточки и разные другие щели!
— Думаю многие понимают, что в нынешних реалиях оставаться в Инстаграме невозможно. Конечно, можно читать разных блогеров или наблюдать за местными магазинами, но ситуация заставляет переходить на альтернативные площадки, чтобы общаться с вами и делиться новостями. Так что я приветствую своих новых подписчиков в Телеграме и Вконтакте https://vk.com/fedorov_sakha
Здесь у нас есть возможность проводить прямые эфиры, будем пробовать, привыкать к новому вместе, главное, давайте будем на связи! В скором времени открою страницу и в Одноклассниках — где закрываются двери, там мы находим окна, форточки и разные другие щели. Прорвёмся, друзья, не унывайте! Руки, ноги, голова есть, а остальное приложится и придумается!
Фото: из соцсети
Источник: Телеграм-канал Владимира Федорова
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.03.2022
108
22.03.2022
192
22.03.2022
214
22.03.2022
122
22.03.2022
168
22.03.2022
577
22.03.2022
153
22.03.2022
202
22.03.2022
268
22.03.2022
213
22.03.2022
360
22.03.2022
160
22.03.2022
185
22.03.2022
317
22.03.2022
155
22.03.2022
310
22.03.2022
225
22.03.2022
804
22.03.2022
1624
22.03.2022
1255
22.03.2022
1419
22.03.2022
217
22.03.2022
220
22.03.2022
239
22.03.2022
809
22.03.2022
323
22.03.2022
186
22.03.2022
343
22.03.2022
942
22.03.2022
389
22.03.2022
297
22.03.2022
398
22.03.2022
426
22.03.2022
331
22.03.2022
375
22.03.2022
721
22.03.2022
522
22.03.2022
337
22.03.2022
211
22.03.2022
299
22.03.2022
414
22.03.2022
419
22.03.2022
881
22.03.2022
1516
22.03.2022
676
22.03.2022
854
22.03.2022
1448
22.03.2022
457
22.03.2022
746
ТОП НОВОСТИ
16.03.2022
22399
16.03.2022
15136
16.03.2022
13296
18.03.2022
7115
16.03.2022
6647
19.03.2022
6118
17.03.2022
5606
19.03.2022
4960