08.02.2022
17:08
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Политика

Владимир Федоров собрался стать Ил Дарханом?

По соцсетям распространяется видео, на котором известный политик и бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ в неформальной одежде с кипой бумаг выступает перед лояльной аудиторией.     

 — Моя задача сегодня стоит в том, чтобы максимально получить ваше согласие участвовать в этом как коренные жители республики. А для этого я вам предлагаю в 23 году выставить мою кандидатуру на пост главы Республики Саха (Якутия) и проголосовать за меня!

Хотелось, конечно, быть скромным, но пока нет такой возможности

В этом месте аудитория кричит и всячески приветствует оратора и выкрикивает: «Не-не-не, все, голосуем! Голосуем! Ура! Ура! Согласны!».

Ранее Владимир Юрьевич сообщал, что готовится к защите диплома в РАНХиГС при Президенте РФ. Тема его магистерской диссертации «Особенности социально-экономического развития Арктики РФ на примере Республики Саха (Якутия)».

Владимир Федоров ищет якутских мастеров!

Владимир Федоров многократно избирался депутатом Якутской городской Думы и Ил Тумэна от Сайсарского округа столицы. Неоднократно баллотировался на пост мэра Якутска, но выиграть выборы ему ни разу не удалось. И вот теперь политик то ли в шутку, то ли всерьез, заявил о своих амбициях на пост Ил Дархана всея Республики Саха (Якутия).   

Фото: Из соцсетей
Источник: sakhatime.ru
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