Владимир Федоров собрался стать Ил Дарханом?

По соцсетям распространяется видео, на котором известный политик и бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ в неформальной одежде с кипой бумаг выступает перед лояльной аудиторией.

— Моя задача сегодня стоит в том, чтобы максимально получить ваше согласие участвовать в этом как коренные жители республики. А для этого я вам предлагаю в 23 году выставить мою кандидатуру на пост главы Республики Саха (Якутия) и проголосовать за меня! Хотелось, конечно, быть скромным, но пока нет такой возможности

В этом месте аудитория кричит и всячески приветствует оратора и выкрикивает: «Не-не-не, все, голосуем! Голосуем! Ура! Ура! Согласны!».

Ранее Владимир Юрьевич сообщал, что готовится к защите диплома в РАНХиГС при Президенте РФ. Тема его магистерской диссертации «Особенности социально-экономического развития Арктики РФ на примере Республики Саха (Якутия)».

Владимир Федоров многократно избирался депутатом Якутской городской Думы и Ил Тумэна от Сайсарского округа столицы. Неоднократно баллотировался на пост мэра Якутска, но выиграть выборы ему ни разу не удалось. И вот теперь политик то ли в шутку, то ли всерьез, заявил о своих амбициях на пост Ил Дархана всея Республики Саха (Якутия).