Владимир Федоров: Сделаю все, чтобы выборы в Хангалассе были конкурентными

В свете последних событий связанных с выборами главы в Хангаласском улусе, крупные российские СМИ сейчас пишут и снимают передачи про грядущую смену власти. В связи с чем, сейчас в улусе царит большое политическое оживление. Многие хангалассцы считают, что имеют право выбирать власть сами, а не только одобрять того, кого им предложат. В поисках альтернативы вспомнили и про меня. Не скажу, что удивился. Я родился в Якутске, но связь с Хангаласским улусом никогда не терял. Оттуда, из деревни Исить мои корни, оттуда идет род якутских Федоровых, потомков государевых ямщиков. В память об этом я в свое время построил в Исите часовню, а также всегда поддерживал всевозможные начинания хангалассцев, которых считал и считаю земляками. Например, 10 лет проводил те же «Игры Мальджагара» (Улэ кууьэ) — народные соревнования по прикладным умениям (нарубить дрова, разжечь костер, заварить чай). Говорить о моем выдвижении на пост главы Хангаласского улуса явно преждевременно, выборы еще даже не объявлялись. Но могу сказать одно: я буду смотреть за ситуацией, изучать все кандидатуры и со своей стороны сделаю все, чтобы — как в 2018 г. в Якутске — эти выборы не прошли безальтернативно. Должен решать народ, а не власть! #якутск #свободаВыбора