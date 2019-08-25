Владимир Федоров рассказал о свадьбе своего ребенка

Известный якутский писатель и поэт, бывший главный редактор газеты «Якутия», ныне возглавляющий «Общеписательскую Литературную газету», Владимир ФЕДОРОВ в своем фейбсбуке рассказал о свадьбе своей дочери.

— Вчера у нас в семье произошло особое событие — свадьба доченьки Машеньки. Она и её жених (теперь уже муж) Слава работают на телеканале «Че», поэтому счастливый день с нами разделили многие их молодые и креативные коллеги. Не подкачали и талантливые одноклассники с однокурсниками. Главным сюрпризом стало выступление рок-группы, собранной накануне свадьбы из друзей жениха. Солировал в ней сам Слава. Слушая ребят, можно было подумать, что эти крутые профи играют вместе уже много лет. Так что свадьба в рок-баре получилась и весёлой, и необычной. А предварило её «дефиле» молодожёнов под профессиональными фото- и телекамерами. Результаты их съёмки — впереди, поэтому я выставляю несколько снимков с телефона — моих и нашей младшей дочки Анечки (она в чёрном платье рядом с женихом и невестой).