Владимир Федоров провел последнее совещание в качестве вице-мэра

В четверг, 5 сентября состоялось еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов под руководством первого заместителя главы города Якутска Владимира ФЕДОРОВА.

Совещание началось с традиционных докладов по подготовке к ОЗП ресурсоснабжающих организаций. Представитель АО «Сахатранснефтегаз» доложил, что готовность жилого фонда составляет 97%. По оставшимся домам вопрос решается, есть заключения экспертов, договора заключаются. АО «Водоканал» отчитался, что по всем объектам паспорта готовности имеются. Представитель ПАО «Якутскэнерго» сообщил, что Якутская ТЭЦ готова на 100% принимать заявки от социальных объектов, больниц, детских садиков, школ. В ходе встречи, представитель городской прокуратуры обратил внимание присутствующих, что наличие у жильцов задолженности не является препятствием для запуска тепла.

Далее руководители управ отчитались по подготовке жилого фонда округов к осенне-зимнему сезону. За некоторым исключением, город на сегодняшний день полностью готов к подаче тепла.

«По жилым домам у нас готовность 100%. Вместе с управляющими компаниями мы выезжаем на осмотр домов. На следующей неделе все дома будут осмотрены», — отчиталась Управа Губинского округа.

В ходе совещания директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал ЕГИНОВ отметил низкие показатели выполнения капитальных ремонтных работ по 10 городским домам.

«С подрядчиками работа была проведена, вопрос держим на контроле. Работы начаты и будут завершены в срок», — ответил представитель Фонда капитального ремонта РС(Я) Алексей ЛОБОВ.

После завершения отчета городских управ Владимир Федоров зачитал присутствующим поручение главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА по планам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я).

Глава республики поставил перед фондом задачу внести предложения по поэтапному увеличению минимального размера взноса на капитальный ремонт. Согласно поручению Айсена Николаева фонд капитального ремонта, совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), должен представить предложения по сокращению перечня работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет минимальных взносов. Также в поручении главы республики предлагается провести мониторинг многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых будет признан экономически нецелосообразным.

Владимир Федоров выразил свое мнение по данному вопросу: «В большей степени этой касается фонда, который относится к ветхому и аварийному жилью. Есть поручение сократить перечень видов ремонтных работ, увеличить минимальный взнос в фонд капитального ремонта, есть пункт о том, что ремонт не будет проводиться в домах, в которых это экономически нецелесообразно. Нам предлагается убрать из планов по ремонту дома в Магане, Табаге, Автодорожном, Промышленном, Сайсарском округах. Всего по городу Якутску предлагается не ремонтировать 38 домов на общую сумму 616 миллионов рублей. На следующем этапе предлагается убрать из программы еще 80 домов. Я с этим не могу согласиться, у меня нет морального права согласовать такую концепцию».

Первый заместитель главы города дал поручение руководителям управ и управляющим компаниям донести информацию до жителей города. Указал, что городские округа должны пересмотреть планы по ремонту многоквартирных домов, в связи с тем, что объемы финансирования будут существенно сокращены. Указал на необходимость сообщить жильцам деревянного жилого фонда, что такие дома будут рассматриваться на предмет целесообразности проведения капитального ремонта и могут быть исключены из программы.

В завершение совещания Владимир Федоров поблагодарил всех присутствующих за слаженную работу по подготовке города к осенне-зимнему отопительному сезону 2019-2020 годов.