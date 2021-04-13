Владимир Федоров приезжает в Якутск на премьеру и даст мастер-класс

15 апреля накануне своей новой премьеры «Запасной аэродром» в Русском театре Владимир ФЁДОРОВ, чьи пьесы давно идут с нескончаемым успехом и годами не сходят у нас с театральных афиш, в прямом эфире преподаст​ молодым драматургам и всем интересующимся этой темой уникальный мастер-класс, в котором расскажет о том, как писать, если хочешь, чтобы и твоё имя однажды появилось в программке спектакля.

Тема мастер-класса довольно обширна: «Особенности драматургии и её принципиальные отличия от других литературных жанров. Опыт взаимодействия сотворчества автора и театра. Крайний Север и Арктика как место действия литературных героев». Так что поговорить будет о чём — хватило бы времени.

На встречу с мастером в Исторический парк «Россия — Моя история» придут также и те, кто проявил интерес к его творчеству и хотел бы задать свой вопрос. Или хочет запросто пообщаться с живым классиком. Авторам трёх самых интересных вопросов драматург подпишет свои книги.

Мастер-класс пройдет в рамках Школы драматургов Арктики, поддержанной Фондом президентских грантов, и будет транслироваться на YouTube​ канале: ​РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ — ЯКУТСК​.

Подробнее узнать о проекте можно на сайте Школы драматургов Арктики:

Также вы можете отправить свой вопрос писателю по почте на e-mail: dramarktik@bk.ru