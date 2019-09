Владимир Федоров пошел учиться

View this post on Instagram

Владимир Федоров пошёл учиться 👍 . Источник @fedorov_vladimir_yakutsk … Улетел сегодня утром в Москву и с самолёта на сдачу теста. Сдал вступительный тест с результатом 82 балла из 100 возможных. Направление выбрал "Управление развитием российского севера", потому как убежден, что на севере, у нас, особые условия проживания и ведения городского хозяйства. Вот это и буду изучать. Сессия первая начинается в декабре. Таким образом, дорогие горожане, я продолжаю обучение и уж надеюсь ко мне по части моего образования больше ни у кого не возникнет сомнений.